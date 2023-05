Más de 400 fueguinos justificaron la no emisión de voto en Buenos Aires

Se desarrollaron este domingo 14 de mayo las elecciones provinciales en Tierra del Fuego, pero aquellos que no pudieron emitir su voto no quedaron afuera y contaron con la posibilidad de justificar la no emisión en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires.

Esta se desarrolló desde las 8 de la mañana y más de 400 fueguinos, los cuales se encuentran en la ciudad a razón de ser estudiantes, haber sido derivados por salud, vacaciones o trabajo, justificaron la no emisión de voto, según indicaron desde la Dirección Provincial de Relaciones Institucionales.

Asimismo, las personas que no pudieron realizar el tramite cuentan con la posibilidad de realizarlo en la semana del 15 al 20 de mayo, de 10 a 14 horas, para que personal policial emita el certificado para presentar en la Justicia Electoral.