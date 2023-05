Nuevo Encuentro quiere sumar bancas en el Concejo Deliberante

Javier Calisaya y Verónica Portillo, candidatos en primer y segundo término al Concejo Deliberante de Río Grande por el partido Encuentro por la Democracia y la Equidad, expresaron en ((La 97)) Radio Fueguina sus expectativas para las elecciones del próximo domingo, el primero para repetir mandato y la segunda para acceder por vez primera a una banca.

Calisaya, en función de su activa participación en la temática de la paridad durante su gestión en el Concejo, compartió su opinión en relación con un potencial escenario que podría producirse si nueve fuerzas se reparten una banca cada una, todas lideradas por hombres, podría haber un Concejo enteramente integrado con varones.

“Eso justamente queríamos evitar con la ordenanza de paridad, fue nuestra propuesta original, no tuvo el acompañamiento de los concejales oficialistas, quedó en evidencia cuando votamos en particular” reprochó el candidato al respecto. Y remarcó que lo que sí se logró es la paridad en las listas, “la integración de la presentación, todas tuvieron que ir en igualdad de integración de varones y mujeres y el procedimiento de vacancia”.

Portillo añadió su concepto de que 2023 encuentra a Río Grande con normativa que amplía derechos, ya que de base se garantiza la integración paritaria en las listas, pero “no así en la integración real, que era nuestro proyecto inicial, lo que planteábamos, porque justamente entendíamos que podían darse estos escenarios”.

También señaló a la Legislatura, en virtud de que “seguimos siendo una de las dos provincias sin esta ley que garantice la participación. Me parece que hay que avanzar, que tenemos que tomarnos con seriedad y los legisladores y legisladoras tienen que poder dar cuenta que no se puede dilatar más esta discusión”.

“Discutir la paridad de géneros, garantizar el derecho de las mujeres de que puedan tener oportunidades reales, igual que los varones, para acceder a lugares de representación, es discutir poder, discutir distribución de bancas”, definió Calisaya el escenario. En ese sentido, argumentó que “no todos están dispuestos a dejar esos lugares. La no discusión en la Legislatura tenía que ver principalmente con eso, está claramente visto en cómo se fueron conformando las listas para esta elección” reprochó.

En términos de posicionamiento político, Javier Calisaya no dudó en considerarse junto a los integrantes del espacio político que representa como “peronistas kirchneristas”. Desde esa posición, dio cuenta de lo hecho ocupando un cargo electivo a través de “cientos de proyectos que hemos presentado, que hemos trabajado, algunos fueron aprobados, otros no, tenemos en nuestra construcción política territorial mucho para mostrar”. En cambio, dudó de “la mayoría de los referentes que hoy van a una elección y ocuparon lugares de decisión o lo ocupan, no sé si todos pueden dar el mismo informe”.

También criticó a quienes, en tanto va cambiando el escenario según quién es el conductor o la conductora del espacio, cambian en su postura: “cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta, todos estábamos adentro, de manera orgánica, ninguno discutía la conducción. Dejó de ser presidenta y planteaban que el kirchnerismo se acabó, esto no vuelve más, y muchos compañeros y compañeras que estaban como forzados según el escenario político integrando ese bloque, se volcaron a unas experiencias casi macristas o muy vinculadas con el macrismo o con un peronismo de derecha”.

De hecho, advirtió que adherir a Fernández de Kirchner “en la provincia a veces nos jugó en contra, los mismos compañeros nos fueron corriendo de los lugares de decisión, me acuerdo cuando ocupábamos la Secretaría de Comercio de la provincia”.

Si bien enfatizó que “seguimos sosteniendo nuestra conducción en la figura de la compañera Cristina Fernández de Kirchner”, Calisaya se planteó la responsabilidad como generación de poder construir nuevas referencias nacionales, “pensar en nuevos referentes, fortalecerlos, fortalecer la agenda, la construcción territorial en todo el ámbito nacional”.

Manifestó su simpatía por el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, aunque “no sé si en esta oportunidad, quizá en la próxima”. Y negó que encuentre disperso el ámbito nacional “sino en plena ebullición de poder constituir por lo menos la alternativa o mediante interna en las PASO o con un solo candidato representando a todo el Frente de Todos”.

Mientras, en Tierra del Fuego evaluó el panorama “como militante de las propuestas del campo nacional, popular, democrático”, con tres claros referentes: “es innegable la conducción de los ejecutivos. La cuestión es cómo priorizamos lo importante, la resolución de problemas y hay que hacer autocrítica de todo lo que no se hizo”.

Finalmente, el candidato al Concejo dijo que “si las disputas pasan por el lugar que quieren ocupar de acá al 2027, no hay unidad que se pueda sostener”.