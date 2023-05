Ayudemos a Mariana, la artista riograndense que quiere volver a la ciudad

La inclusión social no es únicamente un discurso que algunas personas llevan como estandarte para hacer campañas, sino que necesariamente debe materializarse en obras que permitan el acceso de todas las personas a diferentes instituciones, tanto en dimensiones de infraestructura como de otras aristas.

Mariana Torales es una conocida artista que vivió y se formó en la ciudad de Río Grande superando de manera admirable su problema de salud, una discapacidad llamada artrogriposis múltiple congénita.

Dedicada por entero a su pasión, la pintura -que por su problema de salud practica ayudándose con la boca- cursó el secundario en el Colegio Polivalente de Arte y luego, evidenciando que no estaba dispuesta a detenerse ante ningún escollo, emigró a Formosa para estudiar el profesorado en Bellas Artes.

Para poder hacer el viaje e instalarse en la lejana provincia norteña puso en venta su mayor tesoro: sus cuadros.

Sin embargo, y aunque puso toda su ilusión y su empeño en el intento, las carencias estructurales, más la falta de empatía de muchos la obligaron a postergar, por ahora, su sueño.

Mariana calificó de lamentable la situación en la provincia del norte argentino y el estado de la institución. “El edificio tiene un ascensor que no funciona”, manifestó, en diálogo con Marita Romero durante una entrevista para ((La 97)) Radio Fueguina.

Por este hecho solicitó que se reparara, pero no consiguió respuesta, tampoco concedieron la rotación áulica para que tuviese mayor accesibilidad. Estas cuestiones expulsaron a Mariana de la institución, además de la falta de respuestas por parte de directivos en los reclamos. “La rectora me llamó y dijo que no podían hacer cambios solo por mí”, denunció.

Por otro lado, mencionó que la pensión que recibía de la Provincia de Tierra del Fuego le fue retirada, luego de que no pudiese presentar un Certificado de Domicilio y de Alumno Regular.

Ayudemos todos a Mariana

Mariana Torales, la joven artista riograndense busca volver a la isla, por lo que solicita la solidaridad de la comunidad para hacerlo.

Dada su situación, informó que pueden colaborar comunicándose con ella al 2964-697922, o dar un aporte a las siguientes cuentas:

CBU: 0140000703100033773342

ALIAS: CARTEL.CHEF.JARDIN

Mi cuenta:

CVU: 0000007900274138287972

Alias: MARISOLETORALES.UALA

CUIT: 27413828797

Razón social: Alau Tecnología S.A.U.

Nota relacionada