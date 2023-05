«Yo no veo un peronista al frente de la lista de concejales del PJ»

A las puertas de las elecciones del próximo domingo en Tierra del Fuego, las rencillas internas en el peronismo, cuyo reflejo es la presencia de referentes en casi todas las listas, están lejos de resolverse, y más bien se anticipa un reacomodamiento importante una vez superados los comicios.

Uno de esos referentes del PJ, el ex concejal riograndense, ex diputado y ex senador nacional, y actual autoridad partidaria, Anatolio “Nato” Ojeda, por ejemplo, encabeza la nómina de candidatos a concejales de Río Grande, por el partido Unidad y Reconstrucción.

Ojeda expresó por ((La 97)) Radio Fueguina su queja por lo que definió como “una situación no deseada” haber llegado al momento de presentar las candidaturas “y el partido no hizo un llamado por lo menos a las personas y compañeros que tienen cargos importantes”, entre los que mencionó al intendente Martín Perez y a la diputada Rosana Bertone.

De Bertone, contrastó que “hace 23 años que ocupa cargos por el PJ, diputada, senadora, gobernadora y no se la ha llamado”. Y también reprochó la actitud de la dirigencia provincial de su partido de no integrar al intendente: “¿cómo podemos entender que el intendente tenga que hacer uso de un partido fuera del PJ para poder llevar candidatos propios, oficiales, para su intendencia?”, se preguntó.

La misma situación lamentó respecto de su propia trayectoria: “yo milito desde el ‘83, en el ‘84 empecé a militar con Chiquito Martínez, del 2003 para acá creo que he estado en todas las elecciones, en un cargo atrás, adelante, en el medio, encabezando, dos veces encabecé concejales, las dos veces pudimos ocupar banca, entramos dos peronistas por esas bancas, fui senador nacional, soy miembro desde hace mucho del Congreso Partidario Provincial y fui miembro del Congreso Partidario a nivel nacional” resumió. Sin embargo, cuestionó que “no nos llamaron ni siquiera para decir ‘che, qué opinas, vamos a ir por acá”.

Puntualmente Ojeda particularizó sobre quien encabeza la lista al Concejo por el PJ oficial, el concejal Dr. Walter Abregú, quien antes de ser consagrado como candidato expresó su intención de competir por la intendencia contra Martín Perez, que luego desistió.

Incluyó a Abregú en su caracterización de “todos estos oportunistas”, y puso en duda su jugada, “porque si uno tiene convicción de ser intendente, no me dan interna y me presento y me la banco”.

Arremetió una vez más contra el edil, al referir que “el doctor Abregú se presentó en muchos medios diciendo que era el candidato intendente en contra de Martín Pérez, entonces hoy no puede decir que es el candidato oficialista del PJ por Martín Pérez. Realmente da vergüenza, a mí me da bronca realmente”.

Si bien se cuidó de afirmar que “tal vez sea un excelente profesional y seguramente es una buena persona”, desde lo político profundizó su crítica: “yo no veo un peronista al frente de la lista de concejales del PJ, no lo veo, con el respeto que me merecen todos los demás compañeros”.

Por el panorama interno descripto, “Nato” Ojeda anticipó para el año que viene, elecciones partidarias mediante, su intención de “acompañar al que diga que realmente va a ser un partido abierto donde los afiliados puedan participar. Hay personas que aglutinan toda la fuerza de un partido y por ahí es prácticamente indiscutible, un gobernador, un presidente. Nos ha pasado y está bien” insistió en su reproche a la conducción.

Finalmente, Anatolio Ojeda evaluó que la gente “está confundida porque no entienden por qué el candidato del PJ no es el candidato del intendente, y hay listas que encabezan peronistas, como mi caso, que acompañan al intendente, porque yo realmente lo acompañé cuando era diputado para que sea intendente y lo voy a seguir acompañando para que sea reelecto como intendente y después lo acompañaremos si le toca ir a la gobernación”.