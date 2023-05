Harrington: «Militamos con amor y alegría, pensando en el futuro»

El próximo domingo 14 de mayo Tierra del Fuego vota y es por esto que los distintos actores y referentes aceleran una campaña electoral que finaliza este viernes, a las 8 de la mañana.

Uno de los que se mostró más activo en el transcurso del fin de semana fue Daniel Harrington, que junto a la legisladora Andrea Freites encabezó una importante concentración en la Agrupación 9 de Octubre este fin de semana, movilizándose numerosos militantes y ciudadanos hasta la piedra fundacional de la ciudad de Tolhuin, para luego continuar sobre la avenida los Ñires.

La movilización culminó en el barrio Provincias Unidas el sábado, pero continuó el domingo por el barrio Kareken y Barrio Isla del Sur.

Al término de una de esas recorridas, Harrington tomó un micrófono y realizó un encendido discurso, en el que destacó la necesidad de continuar con el camino iniciado en el 2019.

«Nosotros no agredimos a nadie, nosotros no nos enfrentamos en redes, no descalificamos», señaló el mandatario, y destacó: «Estamos para trabajar y para mejorarle la calidad de vida a los tolhuinenses».

«Militamos con amor y alegría, siempre pensando en el futuro de Tolhuin», cerró el Intendente y candidato a la reelección.