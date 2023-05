Claudio Lozano defendió la 19.640 y propuso ampliar su alcance

Uno de los referentes políticos nacionales de visita en Tierra del Fuego, Claudio Lozano, titular del partido a nivel nacional y candidato a presidente por Unidad Popular, pasó por ((La 97)) Radio Fueguina junto a la primera candidata a legisladora provincial por el Frente Popular, la actual concejala de Río Grande, Miriam “Laly” Mora.

Ambos postulantes delinearon algunas ideas relacionadas con la situación relativa de Tierra del Fuego en el contexto de la política y la economía nacional, además de compartir las novedades del avance en la campaña que derivará en las elecciones del próximo 14 de mayo en nuestra provincia.

Obviamente el primer tema que Lozano abordó fue el de la Ley 19.640, tan trascendente para los fueguinos como cuestionada por sectores concentrados de la ciudad de Buenos Aires. El referente nacional caracterizó a quienes quieren dar por tierra con el sub régimen como “personajes que no tienen en la cabeza ningún proyecto de país. Todo el territorio de la Patagonia ha sido una inversión del Estado argentino, la Patagonia poblada no existiría si no fuera por la decisión del Estado, una decisión política, geopolítica, de soberanía” expresó, muy en sintonía con la mirada fueguina mayoritaria al respecto.

Lozano cuestionó a esos personajes el hecho que no conozcan, o ignoren, “que la Argentina es uno de los pocos países de carácter bicontinental. Hay una idea de que acá Tierra del Fuego es el final de la Argentina, cuando Tierra del Fuego está en el centro de los dos continentes, uno el que normalmente conocemos y el otro del cual no se tiene ni noticia, que es la Antártida y las islas del Atlántico Sur”.

Claudio Lozano junto a la concejal Miriam Mora, en ((La 97)) Radio Fueguina.

Tras exponer que claramente está faltando “mayor docencia en ese sentido”, informó de un planteo formulado desde su sector tendiente a crear un Ministerio del Atlántico Sur a nivel del poder ejecutivo nacional, “que tenga una política dirigida para toda esta zona y que además creemos que tiene que ser conducido por alguien de Tierra del Fuego”.

En tal sentido, consideró que la discusión sobre la Ley de promoción “es una discusión tonta, la promoción tiene que existir. Lo que uno puede discutir es qué características tiene que tener, si se tiene que mejorar, profundizar, es indudable que hay problemas en la Ley, que es de donde se agarran algunos para decir que hay que sacarla”.

“Hay grupos empresarios que a partir del subsidio del Estado hacen ganancias extraordinarias” reprochó Claudio Lozano, y mencionó tasas superiores a la media del sector industrial. Consideró que esa renta extraordinaria, que sale de la provincia, debería dirigirse a “reinvertir aquí, como correspondería, para armar cadenas de proveedores, generar más empleo, mejores ingresos”.

Concretamente el candidato presidencial propuso pensar en un régimen promocional ampliado hacia actividades vinculadas con las potencialidades de la isla: “el tema turístico, recursos hidrocarburíferos, pesqueros, todas las cadenas de proveedores o de producción asociadas o de servicios asociados a estas actividades, podrían ser parte de una estrategia promocional que radique acá mayor capacidad de producción” y, por ende, mayor generación de empleo.

En resumen, insistió en su parecer de que “sacarla, creo que francamente es una tontería propia de quienes no les preocupa demasiado la suerte de la Argentina”.

Lozano, crítico con el Gobierno

Claudio Lozano expuso claramente su posición respecto del actual gobierno nacional del Frente de Todos, alianza de la cual fue cofundador y aun integra, aunque críticamente: “no estamos muy contentos con el rumbo que ha tomado el gobierno”, afirmó con énfasis. “Mi precandidatura está en línea con plantear una propuesta diferente respecto a lo que se está haciendo” definió a continuación.

“Que haya fracasado de manera estrepitosa el macrismo y que una experiencia que despertó expectativas también, ha generado niveles de desaliento muy importantes, que se han traducido en una merma en los caudales electorales” analizó respecto de la afluencia de ciudadanos a las votaciones en algunas provincias.

Con el concepto central de que “no hay Tierra del Fuego sin proyecto de país”, el referente de Unidad Popular describió el panorama nacional sobre el que se cierne “una amenaza de fragmentación política y económica que me parece que hay que atender y que está vinculada a una disputa a nivel mundial”. En tales términos, explicó que Argentina es “un país de espacios vacíos y recursos naturales muy importantes, y la disputa de las principales potencias tiene que ver con este tipo de cosas, potencias a las que le sobra población, le faltan recursos naturales y nos miran como un bocado muy apetecible”.

Esa disputa, “podríamos aprovecharla en función nuestra, pero lo que no podemos es permitir que eso nos despedace”.

En cambio, opinó que estamos en un escenario donde se reiteran políticas que han fracasado, que provocan “una sensación amarga respecto al rumbo que ha terminado tomando la gestión de gobierno, y que estamos otra vez en el marco de un acuerdo con el Fondo que limita objetivamente la capacidad de la política económica”.

No es la primera vez que Claudio Lozano señala su profundo cuestionamiento sobre el acuerdo con el FMI, “no sólo porque implicaba validar una estafa que efectivamente se cometió sobre el país durante la etapa de Macri, sino que además era un acuerdo completamente inflacionario, promovía la inflación como modo de ajustar la situación social en la Argentina”.

En lo que seguramente será su eje de campaña frente a las presidenciales, propuso un “programa popular antiinflacionario, lo cual supone quebrar la inercia de la inflación, parar el conjunto de las variables, supone congelamiento de precios” según la descripción que hizo sobre sus principales características. Para Lozano, esa estrategia es imprescindible y requiere “un conjunto de políticas adicionales para poder llevarla adelante. No se puede esperar de una política lo que esa política no se propone”.

Mora: votar en positivo

A su turno, la candidata a legisladora Miriam Mora compartió las novedades de la intensa campaña que lleva adelante en las tres ciudades, toda vez que su objetivo es granar una banca en la Legislatura de la provincia.

La campaña la encuentra “trabajando bastante, con reuniones, tenemos compañeros y compañeras en Ushuaia militando, teniendo reuniones. Es militancia constante, no nació en este mes. Compañeros y compañeras trabajadoras, dentro de lo gremial también, dentro de ATE, de la CTA y dentro del Partido Frente Popular. Somos bien recibidos en muchos lugares” delineó Mora por ((La 97)) Radio Fueguina.

La postulante por el Frente Popular remarcó la inconveniencia del voto en blanco, que supone en estas elecciones puede tener una incidencia mayor a la acostumbrada.

Por lo mismo, pidió a la ciudadanía que “vayan a votar, la gente va y vota, pero no vota las cuatro listas. Hay cuatro listas que hay que tomar todas, son de diferentes colores, todas son de un estamento distinto. Pero hay que votar, porque este enojo que hay con los políticos, hay que transmitírselo a los políticos y a las políticas, no a la política, no a la herramienta” según conceptualizó.

Caracterizó que, en el caso puntual del 14M, “hay un abanico de posibilidades, alguno de todos estos políticos o políticas, candidatos o candidatas, tiene que ser una opción”. De hecho, Laly Mora resaltó que “nosotros, del Frente Popular, lista 208, somos una opción”.

Antes de la despedida, Claudio Lozano aludió a la intensidad de sus apariciones en distintas provincias que por estos días eligen sus representantes: “vengo de estar en Neuquén, en Río Negro, en Santa Fe, en Misiones, ahora me voy a San Juan, tengo que ir a Salta”.

Sobre el final, su conclusión dio cuenta de una Argentina “donde 27 millones de personas no llegan a fin de mes, 19 millones son pobres y 4 millones pasan hambre. Del otro lado, hay 114 mil multimillonarios en dólares que tienen una fortuna equivalente a cinco argentinas, a cinco productos anuales de la Argentina, y el 70% de esa fortuna está afuera. Argentina es el resultado de una verdadera estrategia de la desigualdad”.

“El Frente de Todos tiene que retomar el mandato del 2019, pero el 2023 no puede implicar volver para atrás, volver al pasado, ni tampoco que el pasado sea lo que proponga el Frente de Todos, que es lo que está pasando hoy” finalizó Claudio Lozano.