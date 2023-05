«Si llegamos al Concejo vamos a cobrar como un director de escuela»

De cara a las elecciones del próximo 14 de mayo, el candidato al Concejo Deliberante de Rio Grande por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, Hugo Iglesias, propuso que, si el resultado electoral lo permite, propondrá cobrar un salario similar al del cargo de director de escuela.

En una entrevista con ((La 97)) Radio Fueguina, Iglesias explicó: “Hay un acuerdo escrito, se gana como un obrero calificado o como un director de escuela. El resto va para la lucha los reclamos de los trabajadores, de los vecinos, de las vecinas, de la juventud”.

El candidato, de 41 años, es docente y trabaja en la educación pública de Tierra del Fuego desde hace más de 20 años.

La iniciativa de Iglesias busca establecer un principio de igualdad y solidaridad con la clase trabajadora. “Un director de escuela, hoy con 26 o 27 años de antigüedad, toda la carrera y full time, no sé si llega a 500.000 pesos”, afirmó el candidato.

Hugo Iglesias, candidato a Concejal del FIT (Lista 82)

La campaña del espacio izquierdista se basa en la idea de que la política debe estar al servicio de las personas, no de los partidos o los políticos. “Nosotros no tenemos un local, no tenemos dinero para un local. Si nosotros podemos bancar un local, eso funcionaría para organizar a la gente para poder reclamar, pelear, recibir las informaciones, recibir los reclamos”, dijo el postulante a edil.

El candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores también destacó el compromiso con las luchas sociales y la defensa de los derechos de los trabajadores. “Lo primero que haría es poner la banca al servicio del trabajador y a la trabajadora, la vecina, el vecino, ¿para que vengan y traigan los reclamos? no, no hace falta que vengan, porque nosotros vamos a estar en la calle con los reclamos, como estamos siempre. Entonces esa banca es abierta”, aseguró Iglesias.

Diego Valdivia, candidato a Concejal del FIT (Lista 82)

En cuanto a la posibilidad de donar su salario, Iglesias explicó que la idea es destinar esos fondos a la lucha social. “Nosotros tenemos familia, somos trabajadores, trabajadoras. Y bueno, tenemos esa posibilidad de donar esa parte a la lucha como realmente tiene que ser. Y tendría que ser así para todos los partidos”, concluyó el candidato.

La propuesta de Iglesias replica una iniciativa similar dispuesta por el diputado nacional y líder nacional de la agrupación, Nicolás Del Caño. La idea despertó un amplio debate en la sociedad, especialmente entre los trabajadores y los sectores más vulnerables.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores se presenta como una alternativa política que busca representar a quienes históricamente han sido excluidos del sistema político y económico.

La elección del próximo 14 de mayo será clave para definir el futuro de Río Grande y la provincia de Tierra del Fuego. La propuesta de Iglesias busca romper con las prácticas políticas tradicionales y establecer una nueva forma de hacer política, basada en la igualdad, la solidaridad y el compromiso social.



La boleta del FIT en Río Grande