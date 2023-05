«No me preocupa que me llamen traidor o panqueque»

Los candidatos a concejales de Río Grande de la Lista 2, Walter Abregú y Gisele Velázquez, pasaron por ((La 97)) Radio Fueguina y brindaron definiciones sobre la contienda electoral que se avecina.

Abregú no eludió la respuesta sobre la acusación de “traidor” -o “panqueque” como él mismo bromeó- de la cual es objeto por parte de otros justicialistas que compiten en listas diversas. “No me preocupa, realmente no, porque si hoy vemos distintas listas, es una kermés, como decimos, es una kermés y siempre me atacan a mí», dijo.

Descartó las críticas y se mostró a favor de “escuchar a la gente, lo dijimos en el acto, más de los 90 proyectos que tengo acá, son de la gente, de las distintas problemáticas de los barrios”. En ese sentido, agradeció tener “la suerte de golpear puertas y que todavía me atienden. Ese humor social que se decía de la gente, por lo menos no se manifiesta en mi persona”. De hecho, aseguró “poder caminar tranquilamente como un ciudadano común, normal, ir al súper, verdulería, ir a un barrio, Margen sur, Chacra 11, Chacra 13”.

Aseveró que es su idea “seguir trabajando de la misma manera”, con la intención de integrar un Concejo Deliberante “fuerte, trabajemos en conjunto y podamos llevarle solución a la gente que hoy en día se merece estar mucho mejor”.

Vuoto y Abregú 2027

Abregú confirmó su decisión de trabajar para que el presidente del PJ, Walter Vuoto, se convierta en gobernador provincial en 2027, y no descartó que en ese mismo plan baraje la idea de postularse como intendente de Río Grande.

“Vamos a estudiarlo de nuevo” dijo, en alusión a su reciente anuncio, luego desechado para candidatearse al Concejo. “No renuncio a eso, ojalá podamos llegar, que es lo más importante. Confiamos en el apoyo de la gente” señaló el actual edil Abregú.

Parafraseando a la legisladora Victoria Vuoto, dijo que para lograr los objetivos “necesitamos una Legislatura fuerte para el proyecto colectivo que nosotros más queremos y vamos a luchar fervientemente Walter Vuoto 2027, que sea nuestro próximo gobernador y volver a tener un gobierno realmente peronista”.

No obstante, vinculó su decisión personal a la voluntad “de nuestro conductor y presidente del partido”, quien seguramente lo encontrará “dando batalla para que tengamos una ciudad y una provincia peronista”.

“Walter nos abre los brazos a todos, nos contiene a todos, es una persona que no tiene ningún tipo de problema para recibir, sea o no de su espacio”, definió en tal sentido Walter Abregú al intendente de Ushuaia y presidente partidario, Walter Vuoto.

Basado en la calidad de generosidad que le reconoce, dijo que “en ese aspecto eso me llenó y me llegó muchas veces a tomar esta decisión de acompañarlo desde el primer momento”.

Incluso, Abregú confesó que ese explícito apoyo a Vuoto para 2027, “se lo dije a Martín (Perez) también, desde el primer momento, allá por el 2019 y bueno, lo comprendió, le habrá gustado o no, es una cuestión que lo tendremos que charlar alguna vez”.

Lo que rescató el candidato justicialista es que “si se hacen cosas buenas para la ciudad y para la provincia, siempre voy a estar presente y el primero que va a apoyar y levantar la mano va a ser el doctor Abregú”.

Reconocimiento peronista

Walter Abregú consignó recientes reuniones con referentes del peronismo histórico de la ciudad durante el fin de semana, donde aseguró que el reclamo fue la dispersión del peronismo en distintas listas.

Más allá de ello, aseguró haber encontrado “siempre la misma ideología de trabajar por la inclusión social, de que el gobierno nos incluya a todas y a todos con la misma igualdad de condiciones”.

También enfatizó el hecho de haber podido “reflotar la famosa Lista 2, en ese aspecto ellos están contentos de poder acompañarnos”.

Por último, el concejal riograndense reconoció “este mix de lo generacional, gente joven como Gigi, como Meli, como Carlitos Mucci, como Maxi Barría, que forman parte de un espacio que es el Partido Solidario, que viene trabajando muy fuertemente desde lo social en distintos sectores de la ciudad”.

Se manifestó convencido de “darle el espacio a los jóvenes que vienen creciendo y se lo merecen y sobre todo chicos con formación, excelentes personas”, con quienes comparte la lista 2 del partido Justicialista.