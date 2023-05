Habló la novia de Kevin: «Sé que está en algún lugar y que va a aparecer»

Florencia y su familia viven horas traumáticas. Y es que su novio Kevin, quien además es padre del bebé que espera, no es visto desde el pasado 28 de abril y la preocupación aumenta.

A pesar de esto, la joven mantiene la calma y, en diálogo con ((La 97)) Radio Fueguina, confió en que todo va a llegar a buen puerto: «Sé que Kevin está en algún lugar, que él va a aparecer».

Admitió que el último encuentro con él fue difícil y que él revelaba «algún día me voy a ir… yo le decía que no diga esas cosas, porque además me pone en una posición de que no lo puedo ayudar, pero él insistía y decía me voy a ir», añadió.

Sobre esa tarde del 28 de abril, explicó que «se puso la campera, yo le pregunté qué estaba haciendo, pero miró el celular, lo dejó y se fue; también dejó sus llaves».

«A esa hora estaba lloviendo pero había mucha gente», reconoció además en referencia a la zona de Roldán entre Belgrano y Piedrabuena, que es donde residen y donde apunta la familia de Kevin, que sigue solicitando que los vecinos revisen sus cámaras de seguridad.

A la hora de evaluar el por qué de la salida de su casa, señaló que «quizás tenía miedo de no poder darme a mí y a Bruma todo lo que necesitemos», pero se mostró optimista: «No creo que se haya hecho nada. Él tenía mucha carga emocional».

«Él no supo medir lo que estaba haciendo y esto se viralizó y ahora debe tener miedo de que lo juzguen», agregó, y dijo: «Para mí alguien lo está ayudando, lo está segundeando para que se quede en alguna casa».

«Quizás Kevin no está preparado para volver», reflexionó, y siguió: «Lo que más me frustra es que él piense que yo no lo pueda ayudar, me hizo sentir muy culpable de por qué no lo retuve ese día o por qué mis palabras no alcanzaron para ayudarlo».