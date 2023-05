Victoria Vuoto: “Tenemos un montón de debates que no se han dado en la Legislatura”

En diálogo con Radio Fueguina ((la 97)), Victoria Vuoto, segunda candidata a Legisladora por el PJ, habló acerca de la campaña para las elecciones del 14 de mayo: “Es muy corta y breve, tenemos pocos días de trabajo netamente electoral, pero desde el año pasado realizamos informes de rendición de cuentas en distintos sectores de la provincia y ahora estamos enfocados en la segunda etapa, explicando por qué apostar por una renovación de banca en la Legislatura”.

En este sentido, sobre la decisión de adelantar la fecha de las elecciones opinó que fue acertado por el escenario de incertidumbre económica: “Esto da lugar a voces que históricamente han perjudicado y atacado a nuestra provincia, discursos contra la 19.640 y el régimen industrial en Tierra del Fuego, inclusive declaraciones nefastas sobre Malvinas”. “Lo mejor que podíamos hacer como provincia es adelantar las elecciones y generar a los fueguinos una certeza en relación a la situación política de la provincia, convocando a todas las fuerzas para defender Tierra del Fuego”, insistió la candidata del PJ.

En relación al mismo tema, Vuoto consideró que habrá mucho trabajo para poner en funcionamiento las comisiones y aprobar determinados temas en la Legislatura gracias a la larga transición que habrá post elecciones.

En este sentido, habló sobre su decisión de presentarse con el PJ: “Hoy el partido volvió a abrir las puertas a la militancia, recuperar la histórica Lista 2 y convocó a ser parte de este proyecto político. El gran desafío que tenemos adelante es construir nuevas mayorías legislativas”. Ejemplificó la necesidad de esto último con lo ocurrido en la presentación de la Ley sobre Cáncer Infantil, que tomó 2 años en aprobarse, a pesar de haber conseguido la firma de 20 mil fueguinos.

Los inicios

La legisladora provincial y candidata a la reelección se refirió a sus inicios en la política: “Creo que la mejor manera de hablar de uno mismo es a partir de los hechos”, arriesgó: Recordó sus primeros pasos como militante, con la agrupación solidaria “Jóvenes Independientes” en los años 2000. “Después de eso conformé la mesa promotora ‘Kirchner Presidente’ en el 2002, cuando nadie creía en Néstor”, recordó. Señaló también que era una joven militante de militancia Peronista, estudió abogacía en Mar del Plata, donde también tuvo una intensa actividad política en una agrupación social la cual estuvo hasta el 2011 dentro del kirchnerismo.

“A nosotros nos volvió a convocar Néstor en la política”, afirmó Victoria Vuoto, “un tipo que construía la política desde la transversalidad y reivindicaba el espíritu frentista del General Perón, que apelaba al dialogo, consenso y la militancia. Apuesto a que el peronismo que apostamos a construir recupere esa esencia”.

Apuntó además a la necesidad de reconstruir el justicialismo como herramienta política arraigada a la comunidad y trabajadores: “La principal problemática de los fueguinos es que no llegan a fin de mes, hoy tenemos la posibilidad de hacer mucho desde el PJ”.

“Nosotros reivindicamos un movimiento político con 80 años de historia, recuperar la Lista 2 es lograr la definición política, construir un proyecto político de la provincia”, añadió la hermana del intendente de Ushuaia. En esta línea apuntó a “no cometer los mismos errores que el PJ cometió en el pasado, como no ser suficientemente amplios”, los cuales arrojaron a la juventud a buscar representación política en otros espacios.

“Lo importante es recuperar el debate y rol en la militancia más que las candidaturas”, declaró la candidata, “la centralidad está en los acuerdos programáticos que el partido pueda tener hacia delante si queremos recuperar la posibilidad de gobernar en la provincia”, particularmente refiriendo al desarrollo de la matriz productiva de la provincia, la energía, crisis habitacional, “tenemos un montón de debates que no se han dado dentro de la Legislatura”, denunció.

Vuoto, el intendente de Ushuaia

Ratificó su acompañamiento al actual intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, a quien consideró el principal conductor dentro del peronismo fueguino, “apuntala constantemente en el crecimiento de los compañeros y compañeras, es un dialoguista que genera consensos”.

Asimismo, apunto contra la oposición y la decisión política del intendente de Ushuaia de apostar por una reelección: “En un escenario económico tan adverso como el que tenemos a nivel mundial, incertidumbre política a nivel nacional, el gran desafío que tenemos nosotros es que a la provincia no la gobierne la derecha. Que no destruyan la 19.640, los Milei, Bullrich, etc.”, rechazó Vuoto.

“La decisión de adelantar la fecha de elecciones y de hacer un frente entre los Ejecutivos, para proteger a los fueguinos ha sido acertada, no poner en peligro el desarrollo de la provincia”, declaró Vuoto, “así los embates a nivel nacional se encuentren con una gran defensa en Tierra del Fuego”. Hizo particular hincapié en la coincidencia ideológica, “a nuestra provincia no la va a defender Cambiemos”, pero siempre dando paso a las discusiones en la administración.

Para finalizar fue consultada por su agenda de trabajo, a lo que la candidata a Legisladora Victoria Vuoto mencionó la regulación de alquileres temporarios para atacar la crisis inmobiliaria, plantear una agenda que incluya estrategias de acceso a la vivienda, ley de protección a las infancias que sufrieron abuso sexual, creación de un sistema de cuidados para adultos mayores, regulación de residuos electrónicos, soberanía alimentaria en el ámbito local.