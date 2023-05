Continúa la búsqueda del joven Kevin Saldivia

Continúa la incertidumbre por el paradero de Kevin Saldivia, de quien no se tienen noticias desde hace ya tres días.

El último registro del joven de 25 años data del 28 de abril pasado, cuando salió de su vivienda ubicada en calle Roldán, entre Belgrano y Piedrabuena.

Es justamente por esto que la familia de Saldivia ha profundizado una campaña en las últimas horas, a través de las redes sociales: que los vecinos que residen en la zona revisen los registros de sus cámaras de seguridad y que corresponden a esa jornada, cuando en horas de la tarde Kevin salió.

Su madre realizó una publicación en la tarde del lunes en la que insta a personas que pudieran estar con él a dar aviso.

El último posteo de su madre

Hijo te fuiste el viernes 28 de tu casa…desde ese día todo se paralizó en mi vida una pausa que hasta hoy es una agonía…porque no escucho nada de vos…no veo nada de vos, no se que más decir de vos para toda esta búsqueda…no tengo noticias ni mínimas, te buscamos x todos lados y voy a seguir así…te espero en casa hijo y yo se que sabes que es así…acá estoy como siempre solo quiero que vengas y nos abrazemos de esos abrazos que nos hace y nos hizo siempre tan bien…que pasamos muchas cosas en nuestras vidas y siempre salimos para adelante!!! dale hijo veni por favooooor…..!!!!!

Y si mi hijo esta con vos ,que no se quien serias te pido que me digas donde lo tenes o donde están y yo solo lo voy a ir a buscar no me importa nada ,ya no pienso en nada más que ir y buscarlo DONDE SEA QUE ESTE…TE LO SUPLICO POR FAVOR …SI LE HACES **EL AGUANTE**…LA MEJOR MANERA ES QUE VUELVA CON SU FAMILIA …Y TE SUPLICO QUE LO AYUDES