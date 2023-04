“Melella está más preparado para la presidencia que el loco descerebrado de Milei” 

El senador y candidato a la gobernación, Pablo Blanco (JxC) dialogó con ((La 97)) acerca del panorama político del país, su postulación para la gobernación y apuntó contra el candidato a presidente Javier Milei.

El senador Pablo Blanco, quien peleará por el sillón de Gobernador en las próximas elecciones del 14 de mayo, habló sobre las principales problemáticas de los fueguinos, priorizando que estas giran en torno a la situación habitacional y laboral, aunque no descuidó que se siente mucha preocupación en la educación, salud y seguridad. “Hay muchos comentarios sobre el tema del narcotráfico, que es preocupante en Tierra del Fuego, donde la droga fluye en todas las ciudades a pesar de que haya controles por los únicos medios en que puede arribar”.

Blanco criticó fuertemente al gobierno por los gastos en eventos culturales masivos y no prestar atención a problemas como el servicio de gas en el aeropuerto de Río Grande o el Canal 11 de la ciudad de Ushuaia, además de los problemas de infraestructura en varias instituciones educativas. “Uno de los principales problemas de la provincia está en la asignación de recursos”, destacó.

“Gerardo Morales es el mejor presidente que podemos tener” “Uno de los principales problemas de la provincia está en la asignación de recursos” “Mi obligación como representante de Tierra del Fuego es defender los intereses de la provincia, no de JxC” Senador Pablo Blanco (JxC)

Cristina Kirchner no se hace cargo

Por otro lado, el Senador Nacional efectuó un balance sobre el discurso de la vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner: “Hace parecer que es de la oposición, como si no fuera parte del gobierno que nos está llevando al fracaso de la Argentina, hay que hacerse cargo y no debería actuar como si no tuviera nada que ver”.

“Es la mentora intelectual de este gobierno-continuó Blanco- hay sectores del oficialismo que viven criticando al presidente y le han quitado toda autoridad”.

En este sentido, refirió al discurso de la “herencia” del gobierno anterior, al que apelan sectores que se disputan el poder: “Macri no planteó de entrada la real situación en la que recibió el país, así que pasó a ser su problema por no blanquearlo”, y refirió particularmente a los casos del déficit fiscal de un 6% del PBI. Por esto planteó que, en caso de llegar al Gobierno, en primer lugar destaparía la real situación de la provincia, privilegiando reordenar y dar cuenta exacta de los inconvenientes: “problema habitacional, salud, educación, obra social, sistema jubilatorio”, enumeró.

“El recupero que tiene el IPVyH mensualmente alcanza para construir una vivienda y media, pero se financian 6 mil viviendas. Así que hay que ordenar, hay recursos coparticipables y propios”, añadió el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

Pablo Blanco, además, avizoró un oscuro panorama para el próximo gobierno, apuntando a que la actual gestión está dejando una bomba de tiempo, y ratificó su firme apoyo a Gerardo Morales para la presidencia: “es el único preparado para manejar una crisis y mejorar la situación, no tendrá la publicidad de los candidatos de Capital Federal (pero) Gerardo Morales es el mejor presidente que podemos tener, él dio vuelta Jujuy y dio desarrollo, tranquilidad”, ponderó.

Los intereses de la Provincia

Además refirió Blanco a las relaciones que mantiene con distintos actores de la política provincial independientemente de sus diferencias ideológicas: “Mi obligación como representante de Tierra del Fuego es defender los intereses de la provincia, no de JxC. Si la provincia necesita el acompañamiento de este senador, aunque el planteo lo haga alguien de Forja, voy a estar”.

Por último, el senador y candidato a la gobernación fue consultado por la declaración de Federico Greve sobre las posibilidades de Melella de tener un futuro presidencial: “En este país sí. Melella está más preparado para la presidencia que el loco descerebrado de Milei”, comparó y atacó las críticas del referente de la Libertad Avanza a la educación pública.

“No tengo dudas de que llevaría el país a la ruina y que, en caso de ser presidente, a los 6 meses estamos eligiendo otro. Es alguien que quiere destruir la base de desarrollo y sustento de Tierra del Fuego, pero tiene una mayor imagen en la provincia, eso es algo que no entiendo”, finalizó diciendo Pablo Blanco sobre el libertario.