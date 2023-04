Martínez Allende invitó a Vonder Thusen a «conocer el trabajo de la Legislatura»

La legisladora y presidenta del bloque radical en la Legislatura, Liliana Martínez Allende, contestó declaraciones formuladas esta semana por el presidente del Concejo Deliberante de Río Grande, y candidato a legislador por Somos Fueguinos, Raúl Von der Thusen, quien echó un manto de dudas sobre los actuales legisladores sobre una supuesta poca actividad, y sobre la institución en cuanto a su transparencia y accesibilidad.

“Yo no acuerdo con Raúl que esté faltando trabajo”, dijo claramente la legisladora. Dio cuenta de un trabajo permanentemente que lleva adelante la Cámara, aunque “a veces no tenemos tantas sesiones en el año”.

Sí en cambio, destacó que “se hace mucho trabajo en comisiones, se trabaja con los proyectos que presentamos cada uno de nosotros, además de lo que envía el Ejecutivo, que te lleva bastante tiempo de discusión para poderlo llevar después a la Cámara”.

También se refirió a la queja del concejal por votaciones donde los proyectos se aprueban por unanimidad: “yo soy oposición, estamos enfrentados al gobierno de la provincia, pensamos en muchas cuestiones distinto” se atajó la también candidata a renovar su banca.

Pero, aclaró que, cuando llegan los proyectos a la Legislatura, “nos sentamos, los discutimos, hacemos comisiones, trabajamos, vuelven al Ejecutivo porque hay aportes de los legisladores, viene el Ejecutivo a la Legislatura”, describió el trabajo en comisiones “que llevan mucho tiempo de trabajo interno. Tal vez puede ser que hacia afuera no trascienda tanto, o haga falta mayor difusión, pero no, no acuerdo para nada” con lo dicho por Von der Thusen.

No dejó pasar también el reproche del edil pidiendo “una legislatura transparente, abierta”. Martínez Allende respondió con claridad: “yo voy todos los días a la Legislatura, la gente me encuentra allí y atiendo permanentemente a la persona que entra a pedir o a hablar sobre alguna problemática en especial. No acuerdo eso con Raúl”.

De hecho, contraatacó preguntándose “no sé cómo será en el Concejo de acá, desconozco, la verdad”, en relación al cuerpo riograndense. Sin embargo, luego desaceleró el discurso y planteó que “no es ni para que polemicemos, simplemente él en realidad debería conocer más el trabajo que se hace en la Legislatura, visitando la Legislatura, teniendo reuniones con los distintos bloques para saber qué hacemos y cómo estamos trabajando” le ofreció.

Por otra parte, Liliana Martínez Allende asumió que, luego de que su único compañero de bancada, Federico Sciurano, decidiera buscar su reelección pero por el oficialismo, siente haberse quedado sola en el parlamento provincial: “la verdad es que sí, en este momento soy la única que hago oposición al gobierno provincial”, expuso, teniendo en cuenta que el partido Verde, “que era oposición al comienzo de la gestión, en este último año pasado y en lo que va este año, conforman justamente ellos también el bloque mayoritario” que responde al gobierno de la provincia y a los intendentes.

Sí manifestó coincidencias en muchos proyectos con el bloque del Movimiento Popular Fueguino, que “si bien Mónica (Urquiza) integra la fórmula con (Gustavo) Melella, son dos legisladores con opinión propia” en alusión a Damián Löffler y Pablo Villegas.

Finalmente, quien encabeza la lista de legisladores de Juntos por el Cambio, destacó el trabajo en la Legislatura “donde todos tenemos la posibilidad de participar aún en la minoría más absoluta”. Añadió que esa tarea legislativa se puede llevar adelante “sin necesidad de que pueda haber una grieta, sino que hay diferentes pensamientos que convergemos en los distintos proyectos y el gobierno en muchas ocasiones es predispuesto a las modificaciones que nosotros estamos planteando” tal como señaló por último Liliana Martínez Allende.