El natatorio Poseidón brinda Aquagym y pileta para adultos mayores

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Mansilla explicó que “realmente los beneficios para los adultos mayores y para los adultos son muchísimos, no solamente en lo psicomotriz, sino que me va a ayudar en las tareas diarias que tenga, como levantar una caja y subir una escalera, tareas diarias que tenemos a lo largo del día”.

“También ayuda mucho al sistema circulatorio a todo lo que tenga que ver con lo interno nuestro, al respiratorio también y de hecho hace que nuestro cuerpo, que es una maquinita que nos lleva para todos lados funcione de una manera más armoniosa”, sostuvo el referente en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Mansilla agregó que “el otro beneficio que para mí es uno de los más importantes es esto del impacto, porque en el agua no existe la gravedad y al no existir la gravedad no hay impacto, entonces no cargamos las articulaciones, no cargamos músculos, sí se trabaja obviamente porque es un esfuerzo físico que tengo que realizar para nadar, pero son desgastes muy diferentes a otra actividad que sea fuera del agua”.

Asimismo, respecto de la novedad de Aquagym, el profesor mencionó que hay turnos los días lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves, es decir que “pueden ser dos veces por semana o tres veces por semana, y se puede elegir todos los días pileta libre”.

Por último, sobre esta actividad puntual Mansilla señaló que “ayuda muchísimo a ablandar las articulaciones y encima Aquagym lo que tiene es el estímulo de la música, o sea que se le suma otro estímulo que ayuda muchísimo a la coordinación y ayuda muchísimo al estado de ánimo”.

El natatorio se encuentra ubicado en María Auxiliadora esquina Santa Rosa y el número de whatsapp para contacto es 2964-419370. A su vez, los interesados pueden comunicarse a la dirección de correo electrónico poseidonnatartatorio@gmail.com