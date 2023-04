La concejal de Río Grande y candidata en primer término a una banca legislativa por el Frente Popular, Miriam “Laly” Mora, cargó duro contra las autoridades del partido Justicialista que anteriormente integraba, a quienes les reprocha la conducción partidaria que ejercen que no logró convocar a la unidad, y que provocó la integración atomizada en distintas listas de los principales referentes, sobre todo de Río Grande.

“No me invitaron cuando era afiliada, me van a invitar ahora” ironizó Mora por ((La 97)) Radio Fueguina en relación con el acto llevado a cabo días atrás por el PJ provincial en el tradicional club San Martín de Río Grande. “No me quedé con ganas. Yo me quedo con mis recuerdos de allá del noventa y pico, cuando algunos ni siquiera habían llegado a la provincia y hoy son candidatos o grandes peronistas”.

A ellos dirigió principalmente su crítica, acusándolos de “no conocen mucho la historia de nuestra provincia, del peronismo en nuestra provincia”, y negó haber sentido nostalgia: “No me pasó nada con el peronismo, porque en realidad no me siento representada por este peronismo”.

La candidata metabolizó su bronca lanzando al aire preguntas sumamente críticas sobre la conducción partidaria: “¿Cómo hicieron para hacer pelota al partido peronista? yo me pregunto ¿cómo lo rompieron? ¿cómo rompiste todo?”.

Si bien primero se cuidó de continuar, entendiendo que “no me corresponde a mí decirlo”, a renglón seguido cambió diametralmente de parecer: “sí me corresponde decirlo porque soy política: ¿cómo el intendente de Río Grande va por Provincia Grande y no va por el PJ? ¿qué es esa apretada que le hace el presidente del partido al intendente, de primero te amago, te pongo al intendente, y no te pongo al intendente, pero ahora te pongo el primer concejal y me quedo con el partido?”

Laly Mora no ahorró tampoco cuestionamientos a “la vicepresidenta (del PJ, Miriam Martínez) va por otra lista, va por la lista de Forja. Pero primero le dijo a Vuoto que iba a ir por la lista de Forja”.

De tal forma, luego de caracterizar la situación del Justicialismo de cara a las elecciones como “una cosa que yo no entiendo”, sobre el final de la entrevista, la edil formuló una convocatoria en clave de duro reproche: “muchachos, ¿por qué no dicen la verdad? ¿por qué no dicen que tienen miedo todos de salir y jugar cada uno por lo que corresponde?”

Finalmente, la candidata a legisladora por el Frente Popular dejó su reflexión sobre su salida del Justicialismo: “yo no me siento mal por haberme ido al PJ, porque este PJ no me representa”.