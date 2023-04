Piden fijar un plazo a los estudios de mercado para la entrega de nuevas licencias

En declaraciones a la 97, Radio Fueguina, Tejada pidió establecer plazos para concretar los estudios de mercado que permitan determinar si se pueden otorgar nuevas licencias de taxis y remises. Sostuvo que “es una lucha que ya venimos desde hace un año y medio o dos, que venimos trabajando para el otorgamiento de nuevas licencias, presentamos el proyecto el año pasado en agosto y en diferentes circunstancias se fue dilatando, y llegó esta fecha en que se tiene que tratar y empiezan los problemas”.

“Hace 16 años que no se entregan licencias, la última entrega fue en 2006-2007, lo único que queremos nosotros es tener nuestra propia fuente de trabajo porque hoy por hoy un chofer no tiene un trabajo seguro -expresó el trabajador-; porque mañana o pasado se rompe el auto o el permisionario decide trabajar solo y tenemos que salir a buscar otro auto, o ver si no hay en la agencia buscar en otra agencia, o si no buscar para el lado del taxi si hay un auto desocupado. Entonces nosotros como que no tenemos una continuidad segura”.

En ese sentido, Tejada amplió que “nosotros habíamos avanzado en el proyecto, hemos sido convocados tanto por el Concejo y también por el Municipio, nosotros estamos muy agradecidos de las dos partes, del cual siempre hemos estado predispuestos al diálogo”.

“En un principio había una diferencia, no se querían entregar licencias anticipadas ni provisorias hasta que no se haga un estudio de mercado, entonces nosotros adherimos a esa propuesta de los concejales”, comentó el chofer en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“En este proyecto que se quiere discutir ahora se le da 180 días a la Municipalidad para que realice el estudio de mercado y si el estudio de mercado arroja que hay que entregar 30 licencia que se entreguen esas 30 licencias”, sentenció el referente, y agregó que “si el estudio arroja que no hay que entregar ninguna licencia que no se entreguen, pero nosotros queremos tener una fecha certera, porque hace dos años que venimos luchando para poder lograr nuestra propia fuente de trabajo y siempre nos estaban trabando con el estudio de mercado”.