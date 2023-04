Von der Thusen insiste y pide vuelos más económicos para los fueguinos

Río Grande.- Luego de no recibir respuesta por parte de los Diputados y Senadores fueguinos, el Concejal Von der Thusen manifestó que llevará la Minuta de Comunicación a todos los jefes de bloques del congreso. Sobre esto expresó: “Los Diputados y Senadores fueguinos no nos escucharon, veremos si a los representantes de otras provincias les interesan las problemáticas de los fueguinos”.

Cabe recordar que el edil hace tiempo que viene trabajando sobre esta problemática de la provincia, por lo cual señaló que “voy a viajar el jueves por la mañana a Buenos Aires para llevar una Minuta de Comunicación en nombre del pueblo de Tierra del Fuego AIAS, la cual fue aprobada hace unas semanas atrás. El objetivo es que los Diputados y Senadores tomen este reclamo y concreten el Proyecto de Ley. Los Diputados y Senadores fueguinos no nos escucharon, veremos si a los representantes de otras provincias les interesan las problemáticas de los fueguinos”, afirmó el edil.

Asimismo sostuvo que “no me ha llamado ningún Diputado ni Senador fueguino, por lo que no me queda más opción que hablar con los Presidentes de Bloques de todos los partidos aunque no sean fueguinos. Quiero contarles la situación de nuestra provincia, que vivimos en una isla, a 3000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, que para salir de la provincia debemos pasar cuatro fronteras, cruzar el Estrecho de Magallanes en una empresa extranjera; y que en caso de querer viajar en avión las tarifas no bajan de $100.000. Cosas que ya deberían saber quiénes representan a Tierra del Fuego en el Congreso Nacional”.

Otra de las situaciones que afecta a los fueguinos, pero fundamentalmente a los riograndenses es la imposibilidad de que otras empresas se radiquen en la ciudad. “No hay libertad de cielo, ya que Aerolíneas Argentinas tiene el monopolio de los vuelos en nuestra ciudad, dejándonos sin la posibilidad de elegir otras empresas que puedan competir con los precios. Si aerolíneas está en Río Grande por soberanía deberían reconocer nuestra situación y bajar los precios, no fijar las tarifas solo con una lógica comercial”.

Para finalizar el concejal adelantó que “voy a intentar gestionar con distintas instituciones púbicas como la ANAC o el ORSNA, para ver la posibilidad de que otras empresas como Fly Bondi o Jet Smart se instalen en la ciudad. También solicitaré el cambio de horario de los vuelos, ya que viajar de madrugada es otro de los perjuicios que sufrimos quienes vivimos en la isla. Los fueguinos no viajamos por lujo, viajamos por necesidad”.