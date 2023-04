Ocho casos confirmados de Dengue y dos en estudio

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Petrica comentó que “el dengue es una enfermedad que una vez ingresado al organismo puede generar distintos síntomas bastante inespecíficos, como ser fiebre, cansancio, dolor de cabeza y que necesita un vector para transmitirse de persona a persona que es un mosquito específico que se llama Aedes aegypti”.

El epidemiólogo amplió que “si uno tiene fiebre alta y dolor de cabeza y cansancio es bastante inespecífico, pero lo que tiene que sumarse a esto en nuestra provincia en particular es que haya tenido un antecedente de viaje a zona de circulación dentro de los últimos 14 días”, y en esta línea agregó que “si nosotros estamos en Tierra del Fuego hace más de un mes, no sería por más que se tengan los síntomas, por el hecho de que obligatoriamente tiene que haber estado el mosquito intermediando”.

Respecto de la situación actual en la isla, el funcionario comentó que “hoy tenemos ocho casos confirmados de Dengue en toda la provincia, tanto en Ushuaia como Río Grande y tenemos dos casos que todavía están en proceso de laboratorio, y aclaro de que por ahí surgieron en algunos portales informativos mucha más cantidad de casos, pero eso hay que tener en cuenta que eso lo toman desde el boletín nacional y el boletín nacional se hace en base al domicilio que figura en el DNI”.

En ese marco, Petrina detalló que “figuran entre 13 o 20 sospechosos y esos casos en realidad es porque suman gente que figura con domicilio de Tierra del Fuego, pero en cualquier parte del país, sin embargo aquí en Tierra del Fuego tenemos a la fecha confirmados ocho casos”.

“Esto no se contagia de persona a persona, vale aclarar a la gente que no generan un riesgo sanitario al resto de la población de Tierra al Fuego, justamente porque no está el mosquito, y la particularidad de los casos va a depender de qué tan intenso sea la sintomatología”, expuso el especialista, y añadió que “hay gente que en dos o tres días ya está nuevamente realizando su vida de manera normal y hay otros que necesitan un reposo un poquito más prolongado”.

“Prácticamente la mayoría de los casos a nivel país son casos leves, donde son tratados con medicación general, más que nada para lo que es la fiebre, disminución de los dolores corporales y demás”, mencionó Petrina en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Hay cuatro serotipos de Dengue y la mayoría que está circulando hoy es en nivel dos y nivel 1. Por ahí la primera infección suele ser bastante leve, el problema radica cuando al siguiente año o a la siguiente temporada puedo estar picado por otro y no tengo defensas contra este otro serotipo y puede llegar a generar un cuadro más grave -relató el director-, y esos son lamentablemente los casos que hay hoy fallecidos en Argentina, Brasil, Perú, en todos los lugares donde están habiendo brotes”.