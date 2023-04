«Hoy la Margen Sur te define una elección: te pone un intendente, un gobernador»

El primer candidato a concejal de Río Grande por el partido Colectivo de la Economía Regional Revolucionaria Organizada C.E.R.R.O., David Ramírez, trazó las coordenadas de la propuesta política que ofrece al electorado riograndense, para llegar a ocupar una banca en el Concejo Deliberante.

Por ((La 97)) Radio Fueguina, describió el escenario de la realidad actual “que no es de ahora, es de siempre”, y que en función de su experiencia por haber militado en diferentes partidos ha llegado a comprobar, y es que “hoy en día la Margen Sur la usan como patio trasero”.

Consideró que la práctica habitual es la de “comprar a los dirigentes barriales y la verdad es que nunca le dan la oportunidad porque tienen miedo”.

“Hoy la Margen Sur te pone un intendente, un gobernador. Hay muchos votantes de aquel lado” advirtió, en reflejo del acelerado crecimiento poblacional en ese sector de la ciudad. Esa situación la puntualiza como motivación “porque me da bronca, somos un montón, no puede ser que no tengamos un político. Esa es una triste realidad. La Margen Sur merece tener más candidatos”, aunque extendió su anhelo también a otros barrios de la ciudad.

Con la seguridad de obtener el apoyo popular para acceder a la banca –“yo lo sé, lo siento, la gente lo demuestra”– insistió en su deseo de que ingresen al Concejo candidatos “tanto de mi barrio como de otros barrios, pero gente nueva. Acá, si queremos el verdadero cambio, tenemos que votar gente diferente. Si no, esto va a seguir pasando” evaluó Ramírez.

El candidato de CERRO desalentó el voto en blanco en el entendimiento que “nos perjudica a quienes la luchan, a quienes quieren llegar. El voto en blanco no sirve para nadie”. En contraposición, llamó a “aprender a votar de una vez por todas. El fanatismo ya no va más, no hay que ser obsecuente. Si tu dirigente está haciendo un mal trabajo, no lo votes, porque es la realidad”.

Insistió en impulsar un verdadero cambio depositando el voto de confianza “a la gente nueva, a los jóvenes, quien sea, grande, no importa, pero nuevo, que nunca fueron nada”.

Un proyecto concreto que propuso para la Margen Sur es el de establecer en esa zona una guardia mínima las 24 horas en términos de salud pública: “tenemos que trabajar todos juntos, tanto la legislación, el gobierno, el municipio, para que eso se concrete. Hoy en día la guardia del hospital, o las clínicas privadas, no dan abasto”. De tal forma, consideró importante que los vecinos “tengan ahí, cerquita en el barrio, la guardia mínima, que yo creo que se puede, trabajando todos juntos”.

También compartió Ramírez su compromiso de trabajar en favor de los clubes, tengan o no personería jurídica: “duele ver a los clubes a veces pedir por favor que le ayuden para viajar, para una pelota, una camiseta. Eso no puede pasar, el Estado se tiene que hacer cargo, tanto el municipio como el gobierno de llegar a todos los clubes”.

“La gente nos quiere ver solos”

En otro tramo de la entrevista, David Ramírez relató el camino recorrido para llegar a su postulación. Recordó desde el inicio como “algo muy loco, había arrancado con mis papeles en noviembre del año pasado, como las elecciones se adelantaron, no pude terminar los papeles” de su propio partido que iba a llamarse Acción y Progreso.

Estando en vacaciones se enteró del llamado a elecciones, y tras evaluar distintas propuestas recibidas de varios partidos, decidió descartarlas: “Estaba buscando alguien que me pueda llevar primero. De otros partidos, ninguno me iba a llevar primero ni segundo, era de tercero para abajo”.

Así, a través de Facebook, contactó a Ángel Gordillo y a su hermano Bernardo (primeros candidatos, titular y suplente, a la Legislatura por CERRO) “y le digo ‘Ángel, quedé afuera, no vamos a poder presentarnos con otro partido’. Lo pensaron y entendieron el mensaje que, si nos unimos y vamos todos para el mismo lado, vamos a hacer muchas cosas”.

Ramírez enfatizó que su propuesta sólo se remite a los estamentos de concejales de Río Grande y legisladores provinciales, “no llevamos intendente, no llevamos gobernador, vamos solitos, dejamos que ellos decidan. Lo más importante acá es el control”.

Enumeró haber trabajado con Forja, con Martín, con Colazo y con el Mopof, “pero entendí que acá si queremos algo diferente, tenemos que crear nuestro propio partido, nuestro propio espacio y darle la posibilidad a la gente”.

No habiendo llegado a acuerdo con ninguno de esos sectores, “entendimos que la gente nos quiere ver solos, porque sinceramente, y vamos a ir sin pelos en la lengua, no conviene ir con nadie. Conviene mostrar nuestro trabajo, vamos solos y veremos, estamos muy confiados” definió.

Por lo mismo, vaticinó que los partidos y fuerzas tradicionales en Tierra del Fuego “fracasan, fracasaron y van a fracasar”. Postuló que la sociedad “está cansada y acá entran todos por igual. El país se está prendiendo fuego y la verdad que si ellos siguen siendo los mismos y no dejan que la gente se involucre, van a fracasar y se lo va a demostrar la gente”.

Asimismo, opinó finalmente que la gente “está muy enojada y ellos lo saben, por eso tienen tanto miedo y están saliendo con todo a la calle, saben que el voto castigo va a ser muy grande el 14 de mayo”, sostuvo por último David Ramírez, candidato a concejal.