«Chau Frente de Todos, bienvenido Juntos por el Cambio», dijo Blanco

El Senador reflexionó tras la sorpresiva declinación de candidatura por parte del Presidente. «No pudo, no puede ni podrá», señaló.

Después de largos meses de expectativa y peleas internas en el Frente de Todos por el rol que debería tener el Presidente en las próximas elecciones, Alberto Fernández anunció sorpresivamente esta mañana que no se presentará para la reelección.

Lo hizo en la previa del Consejo del PJ, que preside el Jefe de Estado, instancia en la cual el kirchnerismo había adelantado que presionaría, una vez más, para pedirle que se corriera de la carrera electoral hacia las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Uno de los primeros actores en reaccionar a la novedad, al menos en Tierra del Fuego, fue el candidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, quien señaló que «la decisión del presidente Alberto Fernández es en realidad una confesión: No pudo, no puede ni podrá. Sabe que la gente no lo quiere”.

«Es más una despedida que un mensaje entusiasta o esperanzador. Miente cuando dice que en el Frente de Todos no tiene adversarios”, señaló, y disparó, a modo de cierre: «Le volvieron la vida imposible a él y a todos los argentinos. Chau Frente de Todos, bienvenido Juntos por el Cambio”.