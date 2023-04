ASOEM sería «normalizado» con un nuevo llamado a elecciones

La Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la Argentina (COEMA) ya está investigando lo sucedido esta semana en la sede de ASOEM en Río Grande, abriendo una nueva línea, más allá de la instrucción en sí que lleva adelante la Justicia y el proceso administrativo, que lidera el Municipio.

Así lo confirmó el secretario de Acción Política de la central gremial, Raúl Rivas, quien admitió hoy en diálogo con ((la 97)) Radio Fueguina que el próximo viernes se reunirán los integrantes de la COEMA para abordar en particular un tema que catalogó como de «muchísima gravedad».

«Repudiamos completamente lo sucedido», comenzó Rivas, que señaló además que ya está en conocimiento suyo los hechos de violencia previos que involucran también al secretario de Finanzas de ASOEM, Leonel Lucero: «Sabemos que hay otras causas previas de esta misma persona».

También confirmó que ya «se hizo una separación preventiva de Lucero para designar al frente de la secretaría de Finanzas a una nueva persona», y anticipó: «Nosotros a nivel nacional hemos convocado a una reunión para el viernes próximo».

En ese contexto, resaltó que «lo más probable es que se haga una normalización» y explicó que esto consistiría en que «que una persona, dos o tres asuman las responsabilidades de llevar adelante el sindicato y en esa situación hacer un llamado a nuevas elecciones».

En relación a los fueros que mantiene Lucero (no por esta gestión, sino que mantiene los que gozaba por su paso por la conducción anterior), Rivas aclaró que no necesariamente el Ministerio de Trabajo debe resolver su futuro, sino que podría ser la propia Confederación la que le quite esa protección.