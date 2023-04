Paulino Rossi denuncia “un ejército de ñoquis” en el Estado fueguino

El candidato a vicegobernador por el PRO, Propuesta Republicana, contador Paulino Rossi, disparó gruesa munición contra el oficialismo provincial, poniendo el acento en el gasto estatal para sostener una planta política que considera sobredimensionada, y a la que calificó como “ejército de ñoquis”.

De hecho, este razonamiento lo expone Rossi en un spot de campaña que circula por redes sociales en los últimos días, que generó malestar en algunos sectores vinculado con los empleados y agentes del Estado en sus distintos estamentos.

En la pieza publicitaria, el candidato consigna que durante los ocho años que compartió gabinete municipal en Río Grande con Gustavo Melella, “no éramos más de 15 los funcionarios políticos” frente a los 150 a 200 en la provincia. Contrasta en el spot que solo la actual vicegobernadora tiene 74 asesores, y los legisladores, 150. Luego agrega que la planta política actual del gobernador de la provincia, “¿sabés cuántos son? 1.100, un ejército de ñoquis”.

Rossi, en ((La 97)) Radio Fueguina, se encargó de distinguir, ante algunos comentarios críticos, que “el empleado legislativo, de planta, es necesario. Nosotros, como espacio, lo que estamos haciendo es una fuerte crítica a la planta política, al que no tiene estabilidad, el que está por amiguismo, el que debería asesorar”.

Dicho esto, planteó un desafío matemático para sustentar su argumentación: “sumá los 220 cargos políticos que están entre los de la vicegobernadora, 74, más los 10 que tiene cada legislador, sumale a eso los más de 120 a 140 adscriptos, ubiquémoslo físicamente, 400 personas en el edificio de la Legislatura ¿a dónde nos meten? habría riesgo de derrumbe, tenemos que ir a un estadio”.

Continuando en su casi teatral manera de expresar sus conceptos, Rossi pidió, a eso, “le sumás los 1.100 de Melella, tenemos que ir al estadio más grande de la provincia para poder hablarle a una planta política”.

Ya en términos de caracterizaciones políticas, el del PRO sorprendió con su consideración de que en la provincia estamos frente al “modelo cubano, porque el que está dentro de la teta del Estado, el que es funcionario, gana bien, no tiene ningún problema. El que está afuera de este esquema, realmente la está pasando muy mal”.

Para profundizar su idea, apeló a una batería de preguntas y sus consiguientes respuestas, expresadas con singular vehemencia: “¿sabés quién es el que peor la está pasando? el empleado público, que no llega a fin de mes, porque ¿cuál es la tasa de desempleo en Tierra del Fuego? 4%? 4,8% creo ¿cuál es la tasa de pobres? bastante más alta, supera el 30% y podría ser más porque si tomamos el costo real de los alquileres. ¿Qué implica? Que, por primera vez en la historia en Tierra del Fuego, el asalariado es pobre”.

Según su razonamiento, mantener esa estructura política en Tierra del Fuego absorbe los recursos que no se aplican “donde realmente lo necesitas. Y de ser una provincia receptiva, es la primera vez que los chicos que se van a estudiar no vuelven y hay gente con trabajo en blanco en Tierra del Fuego que renuncia y se vuelve a su provincia porque no le alcanza para vivir”.

Profundizó luego Paulino Rossi en su postulación de “modelo cubano” aplicado a Tierra del Fuego. Y lo plasmó en el análisis de la solución que propone el gobernador a la crisis habitacional: “intervención directa del Estado diciendo a los proyectos de inversión nuevos qué porcentaje vas a poder destinar para alquiler temporario y qué porcentaje para supuestamente los fueguinos ¿quién va a invertir en Tierra del Fuego? ¿quién va a poner un peso? si acá el gobernador te va a decir a quién, cómo y cuánto cobrarle”.

Concluye que, en este esquema, con un turismo totalmente liberado que provoca una demanda creciente de gente con moneda fuerte, en un marco de restricción de la oferta inmobiliaria, “modelo cubano, mercado negro, suba de precios y la gente va a vivir cada vez peor”.

Así, consideró “mágica” la solución propuesta a través del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat, que según Rossi “te va a dar tu casa discrecional, joda con la obra pública, sobreprecios. Hay un concejal que acá dijo que quiere implementar una inmobiliaria municipal, o sea vos si tenés una propiedad, vas a tener que ir a la municipalidad para que te digan a quién alquilárselo”.

“El grado de avance de esta locura de funcionarios políticos que viven en Narnia, en una realidad paralela” cuestionó cerca del final Paulino Rossi. “El mundo comunista no existe más, China y Rusia no son más comunistas, el nivel de intervención que se propone en Tierra del Fuego solamente lo vas a encontrar en Venezuela y Cuba” insistió en su análisis.

Por todo ello, adjudicó directa responsabilidad al oficialismo de la provincia en lo que caracterizó como “máquina de pobres que se está generando con la inflación de la cual ellos son cómplices y este modelo de intervención y avance sobre la economía normal y tradicional que va a seguir generando cada vez más pobres, va a seguir empobreciendo la situación habitacional y va a seguir degradando el poder adquisitivo de los empleados”.