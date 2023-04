Ojeda: «Yo desde mi lugar de peronista acompaño la gestión de Martín Pérez”

El dos veces electo concejal y senador mandato cumplido, José “Nato” Ojeda pasó por todos los temas en la entrevista que le realizaron en “La Mañana del Pueblo”, remarcó que Unidad y Reconstrucción “es un frente que encabeza Rosana Bertone, por afuera del peronismo, un frente que armamos con gente dirigentes de toda la provincia”, que en “el 90% son peronistas”.

Encarar una elección por afuera del Partido Justicialista no fue fácil señaló Ojeda porque no es “grato enfrentarse a compañeros del peronismo que están en distintas listas, pero la situación partidaria de cómo se tomaron las decisiones llevó a esta situación, donde estamos dispersos en muchas listas” disparó contra la comisión del partido, “creo que para adelante hay que hacer un llamado y una reflexión seria en el peronismo”, sostuvo.

“Es inconcebible llegar a las elecciones sin haber charlado en el seno del partido”, agregó, a mí “no me llamaron ni siquiera para saber que opinaba y tampoco al Intendente de la ciudad de Río Grande lo que me parece más grave y tampoco a Rosana Bertone, una compañera que hace 20 años trabaja en el ambiente legislativo, fue Gobernadora y tampoco fue consultada”.

Ojeda lamentó que hoy quien encabeza la histórica Lista 2 de concejales sea “el Dr. Abregú quien se declaró abiertamente en contra del intendente y se quiso presentar como candidato a intendente por otro partido”, y agregó “yo desde mi lugar de peronista acompaño la gestión del intendente Martín Pérez”, manifestado su disconformidad que el Intendente de Río Grande no pueda llevar su lista de concejales por el Partido Justicialista.

En cuanto a proyectos en caso de volver a ocupar una banca en el Concejo dijo que “una de las principales preocupaciones de los riograndenses es el acceso a la tierra y a la vivienda, hay que continuar con la emergencia habitacional, hay que darle herramientas al ejecutivo para que se haga de tierras, hay que usar la carta orgánica, porque ahí habla de expropiaciones”, concluyó