Padres se organizan para pedir beneficios para los chicos que estudian fuera de la provincia

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el padre riograndense Luis Galindo comentó que “esto es una continuación de lo que hemos empezado hace 3 años exactamente, en la pandemia, de traer a nuestros chicos que están estudiando en el norte para que regresen a la ciudad, a Tierra de Fuego, porque tenemos chicos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande”.

Señaló que “ahora quisimos ir un poquito más adelante con respecto a la ayuda que podemos darle a los chicos para que cumplan con sus objetivos donde están estudiando”, y agregó que “los padres nos hemos puesto de acuerdo para gestionar con las autoridades algunas cosas que creemos que son muy importantes para que ellos puedan estar en la ciudad estudiando y que tengan beneficios”.

“Uno de los puntos más importantes es que tengan un descuento en los pasajes aéreos para que puedan ir y venir a Tierra del Fuego y que sea un beneficio para ellos y para los padres también, porque los pasajes están muy caros”, indicó Galindo en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Otro de los puntos es que queremos que la Casa de Tierra del Fuego tenga una presencia en la ciudad de Córdoba, principalmente porque en si no tiene y, si bien tenemos ayuda, no es la que necesitan los chicos -relató el padre-. Una residencia estudiantil en la ciudad de Córdoba para las familias que no pueden sostener los incrementos y los costos de los departamentos, los alquileres”.

Por otra parte, remarcó la necesidad de la obtención de “becas estudiantiles universitarias para aquellos que necesitan un refuerzo económico para que cumplan con su meta”.

Respecto de los impulsores de estos proyectos, Galindo explicó que “somos más o menos 300 padres en el grupo, que hemos mantenido en contacto y ayudándonos en las experiencias diarias, en la ayuda para los padres que recién ingresan con los chicos nuevos, la primera vez que van a Córdoba o a Buenos Aires, y necesitan una ayuda, un asesoramiento de lo que estamos hace años allá”.

Para finalizar, el referente mencionó que la intención es enviar la iniciativa a la Legislatura Provincial. “Nosotros queremos que las propuestas lleguen a la Legislatura. Vamos a estudiar y darle forma a un proyecto para que la Legislatura lo trate. Entonces vamos a presentar en la Presidencia de la Legislatura para que luego continúe su curso y que todos los legisladores lo traten y lo aprueben”, concluyó.