Melella propuso aprovechar la transición para reformar la Constitución

El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, consideró que, en el extenso tiempo de transición entre las elecciones, el próximo 14 de mayo, y la asunción de las autoridades electas, sobre fin de año, sería el tiempo adecuado para promover la discusión de una posible reforma de la Constitución Provincial.

Así lo afirmó claramente Melella por ((La 97)) Radio Fueguina, al sostener que la transición “es un tiempo que tranquilamente se puede aprovechar para la discusión de la Constitución”, debate frente al cual “no hay que tener miedo”.

El mandatario no acordó con quienes se oponen a tocar la Ley madre de la provincia, e insistió en el concepto de “no tener miedo, como uno no tiene miedo a cambiar las cosas que tiene en su vida, nos pasó una pandemia, nos pasó una revolución tecnológica, todo el mundo ha cambiado, entonces no tenemos que tener miedo a cambiarla”.

Destacó el “buen momento” que implicaría el segundo semestre del año para tal debate, y confrontado con los dichos de algunos convencionales constituyentes de 1991 -Lito Castro, en vida Néstor Nogar, Mario Ferreira también- en el sentido de que a la Constitución “no hay que modificarla, hay que cumplirla”, Melella afirmó: “las dos cosas, no tiene nada que ver una cosa con otra. La Constitución la tenés que cumplir, claro, pero ¿por qué no la podés modificar? La Constitución no es la Torá, no es la ley de los diez mandamientos que no se pueden modificar”.

Pragmático, evaluó que la Constitución fueguina “fue hecha en un momento con una ideología de un momento, con miradas de un momento, en un contexto de ese mundo”, para luego dar lugar a su principal argumento al respecto: “el mundo cambió, no hay que tener miedo, y dentro de 15 o 20 años quizás sea momento de volverla a cambiar”.

“Debatir la reforma de la Constitución durante la transición sería muy interesante, sería muy bueno tal vez” insistió. Y se manifestó proclive a, eventualmente, abrir la discusión a todos los ámbitos, y no solamente a quienes resulten victoriosos en los comicios: “es una discusión del pueblo. De alguna manera el pueblo se expresa en sus representantes, pero hay que buscar otras instancias de consulta con sectores productivos, movimientos sociales, con todo el mundo”.

Sustentó su razonamiento en el concepto de que “la Constitución de la provincia no es la Constitución de la política”. Por eso rescató la histórica imagen de Doña Elena Mingorance cuando jura la Carta Magna provincial “y jura con el pueblo, esa es la imagen, tiene que ser el pueblo de Tierra del Fuego, los pibes, las pibas, los adultos, todos”.

Finalmente, Gustavo Melella expresó su pensamiento acerca de la Constitución como “reflejo de la vida de un pueblo. La vida de nuestro pueblo cambió. No hay que tener miedo a modificarla” razonó finalmente.