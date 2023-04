Melella: «Hay que votar, el voto en blanco no está bueno»

El gobernador provincial, Gustavo Melella, convocó a todos los ciudadanos de Tierra del Fuego a emitir positivamente su voto en las próximas elecciones del 14 de mayo, cualesquiera sean los candidatos de su preferencia, y desalentó el voto blanco o voto bronca, a pesar de ser una posibilidad que permite “la libertad de la democracia”.

“Yo creo que hay que votar, creo que el voto en blanco no está bueno” definió el mandatario en los estudios de ((La 97)) Radio Fueguina. “Uno puede estar re caliente con la política, con el gobernador, con los partidos, con quien sea. Pero hay que votar. Me parece que es lo que en la democracia corresponde hacer” alentó luego.

En una somera descripción del juego que permite la democracia, recordó cuando durante el primer tramo de su primera intendencia en Río Grande “me tocó como intendente, creo que el primer año tuve un solo concejal. Nunca tuve mayoría. Y ahora en la Legislatura ya tengo mayoría, pero no la tenía”.

Explicó a continuación que, en esos escenarios, es necesario “ir construyendo consensos. Y la lista de hoy tiene que ver con esa construcción”.

Fiel a su estilo, Melella no dudó en exponer ejemplos con nombre y apellido. Así, planteó el caso de la legisladora y presidenta de la UCR, Liliana Martínez Allende, “que hoy está en la lista de Pablo Blanco y Federico Frigerio. Pero uno sigue trabajando igual, no por eso ella ataca” dijo, y en tono jocoso lamentó no haberla podido sumar a su espacio electoral. “Se me escapó” bromeó.

“Laurita Colazo, con Jorge, que están en la lista con Martín, el intendente. O Victoria, está en la lista con Walter del PJ. Y seguimos trabajando” continuó en su enumeración.

Sí afirmó como una necesidad para que un gobernador pueda sustentar una gestión “tener las herramientas para gobernar y la gobernabilidad”. Para ello, consideró que se debe contar con “una Legislatura que acompañe”.

En ese sentido, si bien pronosticó que algunos de quienes lo acompañen con el voto, “pueden decir ‘pero está este, está el otro’, todos tenemos aciertos y errores. Pero hemos demostrado en estos cuatro años que ninguno de nuestros legisladores votó en contra de los trabajadores, ninguno votó una ley en contra del bien común”.

Idéntico razonamiento aplicó para las distintas listas para los Concejos Deliberantes, “nuestros concejales acá en Río Grande, en Tolhuin y en Ushuaia, y por eso insisto que nos acompañen y que acompañen con la lista de nuestros legisladores y concejales” apeló finalmente Gustavo Melella.