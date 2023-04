Denuncian maltrato de un preceptor y complicidad de las autoridades

La madre de un ex alumno de la EMEI analiza iniciar acciones judiciales debido a que considera que hubo una falta de medidas apropiadas para sancionar a un preceptor que maltrató a su hijo.

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, María Riquelme comentó que los hechos se dieron en el mes de octubre de 2022 cuando su hijo tuvo “un inconveniente gravísimo” con un preceptor del colegio.

“Este preceptor del colegio en su momento le gritó maricón, lo agredió verbalmente, ingresó al aula de un compañero de él a sacarlo del curso estando en clases para decirle ´qué le pasa a este maricón´, después ingresó al baño donde mi hijo estaba orinando con los pantalones bajos a increparlo, a gritarle, y tengo actas de todo después, y varios hechos sucedidos en el colegio”, relató la vecina en diálogo con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Luego, la madre se presentó en el Ministerio de Educación y le informaron que el trabajador estaba suspendido de forma indeterminada con el objetivo de que hiciera un tratamiento psicológico, teniendo en cuenta que “él reconoce que lo que dice mi hijo es verdad”.

“Lo suspenden para que hiciera el tratamiento psicológico en forma indeterminada y resulta que el sábado me entero por un alumno del colegio EMEI que esta persona ya está trabajando en el colegio EMEI, la cual no está capacitada para trabajar todavía”, sostuvo Riquelme, y agregó que “se realizaron todas las actas correspondientes pero el colegio no actúa como debía”.

La mujer señaló que no recibió las respuestas adecuadas por parte de las autoridades de la institución educativa: “Me amenazaron. El dueño del colegio en su momento, cuando yo hice el reclamo, me amenazó que él tenía 69 cámaras, entonces lo que yo reclamé por qué no se utilizaban las cámaras para ver el hecho sucedido. La directora sostiene que esta persona asumió la responsabilidad, por eso se suspende, para que hiciera el tratamiento psicológico”.

Asimismo, Riquelme destacó que, si bien desde el Ministerio de Educación Le informaron que el preceptor estaba suspendido, le pidieron que vaya al colegio en ese momento a buscar el acta de la suspensión, pero la institución se la negó.

La madre comentó que “yo hasta el momento no había accionado judicialmente, porque yo tengo un montón de hechos más, pero hoy al enterarme que esta persona está nuevamente está en el colegio y hay más chicos de la edad de mi hijo y esta persona no está capacitada para estar ocupando el puesto esto que ocupa, así como sucedieron un montón de hechos, tengo varias actas más de varios profesores más sobre mi hijo”.

“El colegio se comprometió a actuar, la actuación fue suspenderlo cuando terminaron las clases, porque la suspensión fue a partir de diciembre y reincorporarlo en marzo, o sea que él su tratamiento psicológico lo hizo en enero y en febrero, y hoy ya está apto para seguir trabajando”, cuestionó Riquelme, teniendo en cuenta que “mi hijo no pudo asistir más al colegio, tuvo que renunciar a la bandera porque era abanderado, sucedieron un montón de hechos y la escuela fue cómplice de todos estos hechos porque todos estos hechos los encubrió”.

Por otra parte, criticó la falta de recursos humanos capacitados en el establecimiento educativo para abordar esta problemática. “Ni siquiera tienen psicólogos, mi hijo nunca fue en todos los años que sucedieron cosas, nunca lo vio un psicólogo, ni una psicopedagoga, no tienen absolutamente nada para atender a un chico bajo las condiciones de cualquier maltrato sucedido ahí adentro o cualquier problema que tenga algún alumno, no tienen absolutamente nada y mi hijo nunca fue asistido”, concluyó.