Se aprobó la ley de «alcohol cero» en las rutas nacionales

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Nicodemo sostuvo que “esta es una lucha de muchas ONG´S en todo este país”, y “agregó que realmente hace muchos años que vienen trabajando para modificar diferentes leyes y, justamente, la última fue la reforma de alcohol cero”.

“Desgraciadamente todo el tiempo hay siniestros viales y muchos de ellos están causados por personas que consumieron alcohol y eso fue el factor que determinó el siniestro y se pierden vidas y familias enteras, porque no es solamente la vida del fallecido, sino que toda la familia se muere con él”, explicó el abogado en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Respecto de los cambios sancionados la semana pasada a nivel nacional, el letrado indicó que “se trata de una reforma a un artículo, donde se basa en el consumo de alcohol cero para conducir”.

“Cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, consumir alcohol o consumir drogas, pero lo que nosotros pedimos es que si consumís que no te subas a un rodado después”, mencionó Nicodemo, teniendo en cuenta que “no solamente podés matar vos mismo a los transportados por vos sino también a un inocente, a una persona que quizás viene manejando bien por su mano”.

Acerca de los controles de tránsito necesarios para concientizar a los conductores, expresó que “la ley sola no alcanza, nunca alcanza, y si bien hay controles en todo el país siempre parece que no alcanza, porque siempre se encuentran personas alcoholizadas y mientras más controles hagamos vamos a ver qué vamos a registrar más actas sobre personas alcoholizadas”.

“Ahora faltan que las provincias que no tenían alcohol cero adhieran a esta ley porque recordemos que esta ley es para rutas nacionales y, por ejemplo, Mendoza con sus senadores es una de las provincias que se opuso a esta ley”, precisó Nicodemo, y añadió que “yo estoy seguro que la provincia de Mendoza no va a adherir a esta ley y ahí tenemos un problema, porque en ruta nacional que cruce Mendoza sí se aplica esta ley, pero en rutas provinciales no, y va a seguir con el 0,5 de alcohol en sangre”.

En esa misma línea agregó, que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco va a adherir entonces. Ante lo cual expresó que “la lucha sigue porque no va a ser unificado el criterio, pero esperemos que en un futuro sí suceda, como también la lucha que damos ahora es la de modificar el código penal, porque que también queremos que ese conductor alcoholizado que choca y mata tenga penas más altas”.