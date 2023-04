Jonatan Bogado, abogado, funcionario y peronista desde niño

Nacido en el Hospital Regional de Río Grande, Jonatan Bogado se formó en el Jardín 5, luego en la escuela 26 y terminó su camino inicial en el CIERG. En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el jóven funcionario y profesional de la Abogacía señaló que, si bien tuvo sus dificultades, fue una buena elección de vida mudarse a Buenos Aires para desarrollar sus estudios universitarios.

“Me fui solo, obviamente con un grupo de contención, porque mi hermana ya estaba estudiando allá, y nos fuimos con un grupo de amigos”, mencionó, teniendo en cuenta que “de los nueve amigos que éramos de la secundaria, siete nos fuimos para Buenos Aires y otros para Córdoba”.

“La verdad que eso fue una contención muy grande, además de en lo personal tener familia en Buenos Aires, en el conurbano, no en capital Federal, pero todo eso hizo el lazo de contención que ayuda mucho con el desarraigo que sufren aquellos que nos vamos y tenemos que estar lejos de la tierra natal” ,amplió Bogado. ,

Además, comentó sus inicios en la militancia, como adherente al kirchnerismo: “Empecé en la universidad, apenas empecé en Buenos Aires, cuando llegué en 2003 fue en plena asunción del presidente Néstor Kirchner y tuve la suerte, en mi caso como identidad peronista, de poder haber vivido la presidencia de Néstor Kirchner, la primera de Cristina y la última, porque me volví en 2012”.

Su referente local en edades aún más tempranas, fue “Chiquito” Martínez, de quien recuerda las manifestaciones públicas del partido justicialista y “toda esa liturgia, esa fiesta popular” que fue lo que lo atrajo hacia el peronismo en primera instancia. Tal fue su inclinación hacia el peronismo desde la adolescencia que incluso su padre radical (“yrigoyenista y alfonsinista”) lo llevaba a las celebraciones y encuentros populares luego de las elecciones.

Por último, Bogado señaló que, a pesar del tiempo que estuvo radicado en Buenos Aires, siempre tuvo el deseo y la convicción de regresar a la isla de Tierra del Fuego. “Siempre supe que me iba a ir, que me tenía que ir porque era nuestro destino como fueguinos, y también sabía que me quería volver a Tierra del Fuego, a Río Grande, para aportar y contribuir con esa herramienta que fue la formación a cambiar y aportar al cambio social de nuestra ciudad que constantemente se necesita, ese esfuerzo y esa vocación de trabajar para el otro, para la otra”, concluyó el abogado y subsecretario municipal.