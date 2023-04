“No podemos seguir sin asistencia pública”

Hace unos días, en entrevista por ((La 97)) Radio Fueguina Rebeca Fratti, una vecina denunciaba públicamente al nosocomio local por supuesta mala praxis. Según refirió, su hermano se golpeó en la zona de la cabeza, y tras ser llevado al hospital, los médicos le hicieron una tomografía y lo enviaron a la casa.

No conforme con la atención, la joven llevó a su hermano a una clínica privada, donde lo internaron en terapia intensiva, y luego lo derivaron a una sala general. Producto del golpe el joven convulsionó en varias ocasiones.

Pasados los días, otra vecina realizó una denuncia pública contra el H.R.R.G a través del programa radial “Un Gran Día”, donde expuso que estuvo esperando más de 8 hs en la guardia con su hija, quien aquejaba de dolor de estómago.

“Estuvimos esperando desde las 14:00 hs, a las 22:00 nos atendieron y no le realizaron estudios para averiguar qué pasaba. Le dijeron que se vaya a su casa porque el estrés le provocaba el dolor de estómago”.

Gómez, la madre de la joven de 32 años, resaltó que no cuentan con obra social, por lo que no puede llevar a su hija a una clínica para que reciba otra atención. Asimismo, comentó que en la Posta Sanitaria de Chacra XI le dijeron que no podían atenderla “que se dirigiera a la guardia”.

“Los CAPS sólo dan atención primaria”, subrayó la madre, quien dijo que su hija necesita estudios profundos para saber el origen de la dolencia.

Además, Gómez comentó que no es la primera vez que sufren una mala experiencia en el nosocomio local, ya que hace 15 años, cuando su hija estaba embarazada de 5 meses, concurrió por una infección urinaria. “Le comenté al nefrólogo que ella tenía antecedentes de familia con trastornos renales y hermanos trasplantados de riñón y no le dio importancia. Mi hija terminó en terapia intensiva con respirador y hoy mi nieto tiene retraso madurativo por estar 20 días en la panza de su mamá sin oxígeno natural”.

La mujer terminó con su descargo expresando que “Nadie va a la guardia a pasear. No podemos seguir sin asistencia pública. No les interesa para nada la salud de las personas, ya que atienden de una manera desastrosa”.