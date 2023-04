Se viene una nueva jornada de adopción de mascotas

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Jara comentó que “van a haber entre 15 y 18 cachorros, sumados a algunos adultos que tiene una de nuestras compañeras en su casa” y agregó que “serían aproximadamente tres adultos más de esa cantidad de cachorros porque el tema es que, al ser cachorritos, son muy demandantes y queremos tenerlos controlados”.

“Se va a realizar en el Concejo Deliberante en Lasserre 318 y es al aire libre, se va a llevar a cabo el día domingo 16 de abril de 15:30 a 18:30 horas -relató Jara-. Y como siempre vamos a estar recibiendo donaciones, ya sea alimento balanceado de perro o de gatos, artículos de limpieza, mantas o frazadas, correas y pretales”.

“Nosotros cuando llevamos a cabo las jornadas de adopción son para que ellos puedan ver a los perritos en persona, porque en realidad nosotros no contamos con un refugio, sino que la ayuda nos la da la gente que nos presta un lugarcito en su casa para alojar a un callejerito, entonces nosotros lo que hacemos en la jornada es que ellos vayan,que disfruten de una tarde diferente, que mimen a los callejeritos y, después, de la jornada nosotros nos organizamos con los posibles adoptantes”, precisó la referente en conversación con el programa radial “Un Gran Día”.

Respecto de los requisitos que se piden para la adopción, Jara indicó que “en lo posible se pide que sea casa propia, que no sea alquiler, ya que ahora en la actualidad es muy difícil encontrar un alquiler que permitan tener gas mascotas; las castraciones obligatorias al igual que la vacuna, nosotros hacemos seguimiento una vez al mes o un mes por medio y, después por ejemplo, pedimos patio cerrado, y si no que la persona que quiera adoptar tenga al tiempo para poder sacar a pasear a esa mascota con collar, con correa, como corresponde, y no ande en la calle solo”.

“Después también, otra cosa muy importante, es el trabajo estable, que la familia que desee adoptar debe ser consciente de que todo es gasto y que un animal conlleva gastos”, concluyó Jara.