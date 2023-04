Romy Ponce cargó contra los legisladores: «Son 15 gatitos felices, lo único que hacen es levantar la manito»

El postulante no se guardó ningún calificativo y disparó contra Blanco, Melella, el Concejo Deliberante de Río Grande y hasta la Legislatura.

Carlos «Romy» Ponce, candidato en primer término por el PRO para una banca en el Concejo Deliberante de Río Grande, expresó por ((La 97)) Radio Fueguina su profundo malestar por la escisión de ese partido del seno de la alianza opositora Juntos por el Cambio, y disparó gruesa munición sobre algunos referentes de la Unión Cívica Radical, a quienes adjudica la inconveniencia de ir por listas separadas sin haber podido arribar a acuerdo alguno.

Puntualmente habló de “acuerdos que no se cumplen, palabras que no se dan”, en relación principalmente con la temprana candidatura a la gobernación del diputado Héctor “Tito” Stefani. “Esto Tito lo venía hablando hace un montón de tiempo atrás, lo habló a (Pablo) Blanco, lo habló a Federico (Sciurano), habló con Liliana (Martínez Allende), él avisó hace más de un año y medio atrás que iba a ser candidato a gobernador. En ese momento nadie le dijo nada”, enfatizó Ponce.

Apuntó en tal sentido a las recientes semanas, cuando “a último momento aparecieron Pablo Blanco con Frigerio”.

Rescató que la presidenta de la UCR, Liliana Martínez Allende, “fue la que mantuvo la mayor de las intenciones a la hora de acordar”, y sindicó como el único que puso palos en la rueda a Pablo Blanco, acusación que reveló a través de la cronología de los acontecimientos: “Tito siempre quiso ir y promocionó que fueran todos juntos. Presentó la propuesta, cuál era la idea, él iba a la gobernación, Liliana Martínez iba como vicegobernadora, Pablo Blanco repetía de nuevo lo que él quería repetir, Frigerio iba a la diputación, si no me equivoco, Federico Sciurano iba primero a la Legislatura”.

Agregó que el cronograma propuesto por Stefani incluía también, para el Concejo de Río Grande, “quien te habla y también estaba en esa composición Andrea Rodríguez, Germán Núñez. Estaban integrados todos, encima iban primeros. El único que no tuvo de acuerdo fue Pablo Blanco”, reprochó.

A la hora de encontrar explicaciones a la actitud denunciada, no logró definir “qué quería conseguir con todo esto Pablo Blanco, si sabemos que no va a llegar a nada, es más, las primeras mediciones lo dan que está último, cómodo”.

Avanzó en su arremetida al preguntarse: “¿lo hizo para hacer daño, lo hizo por un acuerdo con Melella como están hablando muchos, como para que Tito no llegue?”, en el entendimiento que “el único que le puede llegar a hacer pelea a Gustavo Melella es Tito Stefani, no hay otro, por más que venga Milei, que venga el que quiera venir, no hay. Acá hay algo raro, hay algo oscuro” sospechó Ponce.

El turno de su bronca le tocó a los 15 legisladores provinciales, “los gatitos felices, que lo único que hacen es levantar la manito, nunca ha habido oposición, nunca nada”, los cuestionó por igual, contrastando esa actitud con el estado de la provincia.

Sin distinción de bandería políticas, consideró que “es una vergüenza lo que está pasando, la necesidad que hay en toda la ciudad es una locura, vos tenés hoy barrio mutual, que se lo tiene de barrio cheto, hay gente que no tiene que comer, tuvo que vender hasta el vehículo y le queda la casa para vender nada más”, intentando graficar el tenor de la crisis.

También reparó en sectores como el de discapacidad, donde denunció que “le están sacando las pensiones a personas que tienen 90 o 92% de incapacidad”, y señaló la problemática de la superpoblación carcelaria.

“Este gobernador le quedó muy grande, Gustavo hizo una muy buena intendencia, pero en la gobernación está haciendo agua por todos lados, seguimos emitiendo letras, seguimos poniéndonos hasta acá arriba, con toda la plata que ha venido del gobierno de Fernández”, enfatizó también. Y volvió a caer sobre “los gatitos felices… ¿qué hicieron? no investigaron, no miraron, están todos callados, hay plata por acá, plata por allá”, disparó.

Los nueve concejales de Río Grande tampoco se salvaron de su diatriba: “cuando eran siete, tuvieron más proyectos que estos nueve concejales” comparó. Y les criticó que “estuvieron dos años de pandemia cobrando un sueldo y nadie les pudo sacar una bendita nota, porque no sabían qué decir. Dos años cobrando un sueldo que muchos de nosotros lo quisiéramos tener y con tanta necesidad que hay en la ciudad”.

La campaña que lo lleva a la cabeza de la lista del PRO para el Concejo, la caracterizó en la convicción de “seguir caminando, es lo que más resultados te da, el mano a mano y el boca a boca es lo más importante”. Si bien complica que sea escaso el tiempo, confió en su trayectoria al resaltar que “nosotros ya tenemos un trabajo hecho, uno particularmente viene trabajando desde la campaña interna de la UCR, y sabemos que nosotros estamos bien”.