Docentes del CENT 35 a la expectativa de comenzar las clases el 17 de abril

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Whiteman sostuvo que “creo que definitivamente el 17 vamos a poder a arrancar porque hace instantes se retiraron caños y restos de la caldera vieja que habían reemplazado, se reacomodaron correas de la obra”.

En esa línea, amplió que «la obra de presión sigue en curso, en realidad la obra va a estar en pausa estimo yo hasta las vacaciones de invierno, pero por lo menos está quedando eso en condiciones”, teniendo en cuenta que “falta todavía tapar algunos agujeros en el cielo raso y verificar que efectivamente la calefacción funcione, pero yo estimo que sí, porque estuve en eso viéndolo el miércoles, así que la previsión es de que comenzaremos el 17 normalmente”.

“Si no tenemos ese edificio en realidad va a ser difícil que arranquen unas clases y otras no, porque de todas maneras la Secretaría que tiene que funcionar en la sede de Mosconi está funcionando por todos lados y eso ya no puede ser más”, explicó el director del establecimiento.

Añadió que “la gente ya no puede seguir trabajando sin acceso a la documentación que está ahí adentro, a lo sumo podríamos arrancar con las carreras que se dictan solamente en la sede de Colón y la sede de Estrada y en la sede de Rosas, que es la escuela 19”.

No obstante, el funcionario señaló que hay muchas posibilidades de que la cursada inicie en siete días: “Todo parece indicar que después del sacudón de la semana pasada se pusieron en marcha y parece que llegamos, todo parece indicar que sí a partir de los últimos trabajos realizados. En realidad el problema de la Secretaría ya está en curso desde hace prácticamente un mes y medio. Es decir desde el comienzo de las actividades, porque hemos tenido que sostener el funcionamiento administrativo de toda la institución prácticamente sin poder acceder a la documentación que se encuentra justamente en el edificio que no está en condiciones, al que no podemos ingresar”.

“En realidad ya estamos lesionando la capacidad operativa de la Secretaría, porque lo que arranca el 17 son las clases y los estudiantes hasta ahora no se han visto perjudicados por toda esta situación, porque hemos hecho lo posible para que puedan tener sus exámenes, para que puedan inscribirse previamente a las materias e incluso inscribirse a las carreras en las vacantes que nos quedaban -precisó Whiteman-, todo esto sin poder acceder normalmente a las bases de datos, a los legajos, etcétera, que todo eso está en el edificio al que no tenemos acceso”.