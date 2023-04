Blanco, sobre el pase de Sciurano a FORJA: «Desprestigió toda su carrera política»

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco, candidato a gobernador por la alianza Juntos por el Cambio, se refirió a la impugnación presentada contra quien lo acompaña en la fórmula como postulante a vicegobernador, Federico Frigerio, a quien le reprochan no contar con el tiempo de residencia en la provincia para poder convertirse en candidato.

Blanco aseguró que Frigerio tiene domicilio fijado en la ciudad de Río Grande desde 2012 cuando creó una de sus empresas, “y tiene una serie de documentación para probar y está ejerciendo actividades en la provincia”.

Señaló que “quienes hicieron lo imposible para no integrar Juntos por el Cambio, ahora están cuestionando la candidatura. Son cosas que se dan, no es la primera vez que ha sucedido con el tema de la residencia”.

Con respecto a la también candidata a concejal de Río Grande por su frente, Paulina Rui Cardona, también cuestionada por su residencia, dijo que “es para discutirlo y analizarlo con detenimiento, una profesional de Río Grande, que vivía en Río Grande, que fue por cuestiones laborales trasladada a Ushuaia por dos años y medio, después volvió a Río Grande, tuvo que cambiar de domicilio por el hospital de Ushuaia”.

Sin embargo, adelantó que a Rui Cardona “la vamos a reemplazar, porque si no, hay que entrar en una discusión judicial que no tiene sentido”.

“Todo el mundo la conoce, es una profesional que estaba trabajando en Río Grande, fue trasladada en el marco de su propia profesión en el hospital, tuvo que cambiar el domicilio. Son interpretaciones que da la ley” añadió el senador.

Blanco recordó que durante la Convención Constituyente provincial que lo tuvo como integrante “tuvimos algunas premisas que después con el transcurso del tiempo vimos que no daban resultado. Por ejemplo, exigir residencia efectiva a un funcionario del Ejecutivo provincial. Con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que por ahí hace falta la concurrencia de otras personas que se encuentran con la traba de no tener residencia en Tierra del Fuego y no pueden cumplir las funciones que cumplirían efectivamente y bien”. Por ello, aprovechó para deslizar que “son cosas que cuando se plantee una reforma de la Constitución habrá que analizar”.

Insistió en el caso de su compañero de fórmula Frigerio, y dijo que “cuestionarle a alguien que vino en el 2012 a radicar una empresa y radicó dos o tres y está activamente trabajando, decir que no tiene residencia o conocimiento del lugar donde tiene instalada su actividad comercial… veremos qué resuelve la Justicia”.

Consideró que la impugnación “evidentemente es una chicana política y más de quién viene, pero bueno, ya llegará el momento de aclarar las cosas”. Dando por terminado el tema, expresó que “a la gente lo que menos le interesa son las disputas de quienes estamos en la actividad política. Lo que a la gente le interesa es ver qué proponemos para solucionarle los problemas”.

Plataformas mellizas

Blanco dejó entrever que la plataforma de proyectos de su contrincante Héctor Stefani, es muy parecida a la de Juntos por el Cambio: “A uno le da bronca que la mayoría de las visiones de la propuesta son bastante similares, independientemente de la imprenta personal. Por eso el tema de no ir juntos molesta, sobremanera”.

Concretamente haciendo referencia a sus propios postulados, dijo que “sería importante solucionar el déficit habitacional, mejorar esencialmente la educación, el tema de salud, el tema de la obra social. Son todas metas que compartimos, pero debemos ser conscientes de no prometer lo que a lo mejor no se puede cumplir”.

Por eso mismo advirtió que “primariamente debemos saber en qué situación real está la provincia. Es imprescindible construir 600 viviendas por año, pero hay que ver si estamos en condiciones, primero para recibir financiamiento nacional, y esencialmente si estamos en condiciones económicas y financieras de llevar adelante este tipo de proyectos”.

“Hay que hacer un reordenamiento general del Estado, una correcta asignación de recursos”, propuso, y planteó como premisa “que no todos los recursos que ingresan en la provincia sean destinados exclusivamente al sector público”.

Señaló además que están tratando de buscar información fidedigna para ver “cuál es la real situación económica y financiera de la provincia y a partir de ahí elaborar o anunciar nuestras propuestas”. Estimó que las necesidades que tiene la provincia “se pueden compartir, pero hay que ver de qué manera contamos con los elementos para llevar adelante eso, no prometer lo que en definitiva después va a ser imposible cumplir”. Prefirió la postura de “ser serios, ser sinceros y no tratar de endulzar el oído para que te acompañe. No hay que prometer para obtener un voto más un voto menos”.

Listas espejo

Con respecto a la no aprobación de la utilización de las listas espejo, Pablo Blanco dijo compartir “en un 100%, porque nosotros lo cuestionamos en 2019, es llevar adelante la ley de lemas encubierta, es engañar al electorado que vota al partido B, pero en definitiva ese voto va al partido C”. E insistió: “comparto 100% lo que dijo la justicia electoral”.

Sciurano dio el salto

En relación con el pase del legislador radical Federico Sciurano a la fuerza oficialista Forja, el candidato dijo que su ex correligionario “desperdició y desprestigió toda la carrera política que tenía con este paso de un espacio político completamente contrario al pensamiento, no solo de Juntos por el Cambio, sino esencialmente de la Unión Cívica Radical, que nada tiene que ver con el kirchnerismo”.

Dijo también realmente lamentar que Sciurano haya tomado esta decisión, pero le cuestionó que “no es la primera vez, siendo presidente de la UCR fue por el partido de Massa como candidato a diputado”.

El panorama que 12 de los 15 legisladores busquen su reelección y seis de ellos en distintos partidos políticos que en 2019 los llevó a ocupar una banca, para Pablo Blanco es algo que “no le hace bien a la política, o a la esencia de la democracia que son los partidos políticos. Hay que reflexionar y analizar lo que está sucediendo”.