“Los políticos debemos rendir cuentas a la gente”, concedió Von der Thusen

Río Grande. – El concejal riograndense Raúl Von der Thusen habló acerca de la obligatoriedad de los políticos de rendir cuentas del trabajo realizado y expresó que se encuentra entregando un folleto con un código QR para acceder a sus “Informes de Gestión”.

Al respeto expresó que “estamos entregando a los vecinos un folleto con un código QR para que puedan acceder a la información del trabajo que hicimos en la institución, donde presentamos más de 800 proyectos en estos años, guiados por algunos ejes como la inclusión, cuidado del ambiente, tenencia responsable de mascotas, desarrollo urbano y empleo, entre otros temas”.

Puntualizó que “es necesario visibilizar el trabajo para que los vecinos sepan qué hacemos desde el lugar que ocupamos, soy un convencido de que los políticos debemos rendir cuentas a la gente”.

Asimismo, agregó que “esto lo hacemos siempre, desde el inicio de mi gestión, el primer informe lo presenté en 2016, si bien no tengo la obligación legal de hacerlo, siento una obligación moral y me parece que es el camino para que la sociedad toda vuelva a creer en los representantes”.

Finalmente expresó que “teniendo en cuenta que se viene una campaña electoral, me parece prudente primero dar cuenta del trabajo realizado en vez de hacer promesas de campaña, siempre digo que no podés prometer nada si no mostrás antes el trabajo que realizaste, dado que la confianza se logra con transparencia, los vecinos deben saber qué es lo que hacemos, para eso nos pagan un sueldo”, concluyó el edil.