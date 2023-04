Crece la participación en los juegos deportivos y culturales

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, Turdó comentó que “es un estímulo deportivo local y se puede anotar cualquier chico o chica o equipo deportivo de cualquier disciplina deportiva que lo quiere hacer”, teniendo en cuenta que “no necesariamente tiene que pertenecer a un club o a un equipo federado, y simplemente hay que tener las ganas e inscribirse”.

El funcionario destacó que se trata de más de 50 disciplinas en femenino en masculino y en cuatro categorías: sub 14, sub 15, sub 16 y sub 18. A su vez, comentó que los interesados “pueden acercar toda la documentación personalmente o también manejarse a través de los correos oficiales que están en las redes”.

“Estamos muy contentos porque se sumaron más disciplinas para este año, y lo hacemos en el contexto Nacional de los Juegos Evita, siendo que este certamen permite la clasificación para los Juegos Nacionales Evita, que tienen su final nacional en donde participan todas las provincias del país”, señaló Turdó en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

Respecto de esas instancias nacionales posteriores a los juegos locales, el secretario de Deportes indicó que “para cultura, juveniles y deportes anotados va a ser en Mar del Plata, adultos mayores este año compiten en Termas de Río Hondo y deportes urbanos en Tecnópolis, en Buenos Aires”.

“Los que clasifican a la final provincial van con todos los gastos cubiertos por la Subsecretaría de Deporte y, posteriormente, los que clasifican a la instancia nacional también es con todos los gastos cubiertos para todos los equipos que clasifican”, remarcó el funcionario, y agregó que “estamos hablando de una delegación de 900 personas, entre deportistas, cuerpos técnicos y el equipo de la Secretaría en Mar del Plata, y después estamos hablando de 30 adultos mayores, otros 50 en deportes urbanos y también unos 50 en cultura”.

Por último, Turdó resaltó el crecimiento que se registra en la participación de deportistas y el aumento de las disciplinas: “El año pasado tuvimos más de 3000 participantes con menos disciplinas y menos categorías. Este año se ampliaron, así que esperamos que haya más participación incluso, y vamos a tener más de 5000 personas inscritas, entre niños, niñas, personas adultas y personas con discapacidad”.