Campaña para brindar ropa y abrigo a los que más lo necesitan

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, la referente de la asociación comunitaria, Alejandra Soto, indicó que “la campaña viene ya hace rato” y mencionó que “nosotros todos los años lo hacemos”.

“Un abrigo o un par de guantes, o si tenés una bufanda, lo que ustedes tengan, no es necesario que se pongan en gastos ni nada, solamente que esté todo en buen estado”, destacó Soto respecto de la forma de colaborar para los vecinos interesados.

“Me han estado pidiendo muchas mantas, ahora tengo una mamá que tiene un bebé y necesita colchón y la ropita de cama”, explicó la vecina solidaria, teniendo en cuenta que “el 90% de la ropa que traen es hermosa la verdad, de muy linda calidad”.

“No contamos con las cosas que necesitamos por ejemplo para arreglar la ropa y tampoco el tiempo porque somos poquitas colaboradoras, así que se da la prenda, pero si está muy rota no se le da a la persona”, expuso la referente en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

No obstante, Soto aclaró que “se acepta ropa que necesite algún tipo de costura mientras no esté destruida ni muy manchada, todo sirve, igual que ropa de abrigo para gente de trabajo, igual la recibimos, como mamelucos manchados, camperas viejitas también, obviamente que no estén todas rotas, pero sí una campera bien abrigada como para un señor para que vaya a trabajar igual nos sirve, igual nos piden”.

Por último, la referente barrial detalló las formas de colaborar para las y los interesados en hacerlo: “Nosotros estamos en Shelknam 634, siempre hay gente acá en casa, es muy raro que no haya gente, siempre te van a recibir, tocas la puerta y te ya te reciben. Mi número es 2964-665968, también pueden acercarse a Sabor Campestre, que la señora Gaby Nadal, ella es un amor, siempre nos ayuda y ella también puede recibir las donaciones ahí y es un lugar más cerquita, si no también donde la señora Betina en Chacabuco, en las fábrica Los Onitas”.