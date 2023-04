Melella pidió a los candidatos evitar «las agresiones y las denuncias falsas»

El gobernador Gustavo Melella dialogó hoy con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a la campaña electoral con vistas al 14 de mayo que recién inicia.

En ese marco, pidió «responsabilidad» a los candidatos para evitar las contiendas de tipo personal y pidió «no agredir y evitar las denuncias falsas, que no corresponden».

Y es que el mandatario confió que estaba trabajando para impulsar un «pacto de ética» como el celebrado en 2015, cuando representantes de 21 fuerzas políticas se agruparon en la Casa de la Cultura para «lograr un acuerdo de convivencia política en cuyo marco se pretende se desarrollen las campañas proselitistas».

Imposibilitado de hacerlo hoy, el Gobernador sostuvo que «nuestra población no es tonta», y por ello reflexionó: «Lo que no hiciste todo este tiempo, si lo haces en campaña no está bueno… hemos logrado la paz social y tenemos que conservarla».