Axel Kiefer, un psicólogo repatriado en la ciudad

En declaraciones a ((La 97)) Radio Fueguina, el licenciado en Psicología, Axel Kiefer, comentó que luego de terminar la secundaria en la ciudad de Río Grande viajó a Buenos Aires para estudiar en la Universidad de Salvador.

“Estaba entre dos carreras, estaba entre la Abogacía y Psicología, dos carreras bien diferentes, totalmente contrarias, pero me decidí por la Psicología”, señaló el profesional, y agregó que “me gusta mucho ayudar a la gente así que hoy, con el diario del lunes, puedo decir que elegí una buena carrera”.

Previo a regresar a su lugar de nacimiento, Axel trabajó en la Fundación Franciscana, ubicada en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como fuerte Apache: “En ese lugar brindábamos atención psicológica legal, trabajábamos interdisciplinariamente con un equipo social y brindábamos atención a la gente del barrio, de clase baja, que no tenía los recursos para asistir o poder pagar un psicólogo. Ese fue uno de mis trabajos y después estuve haciendo una integración en un jardín también”.

En el mes de enero pasado decidió volver a Tierra del Fuego y, luego de un par de meses de adaptación, ya está ejerciendo su profesión. “Yo desde que me fui a estudiar no volví para acá y me encontré con una ciudad totalmente distinta, con mucho crecimiento, realmente está muy linda la ciudad y estoy acá para ayudar a la gente”, expresó el psicólogo en conversación con Marita Romero.

Asimismo, sobre su labor actual, Axel comentó que “estoy trabajando en atención al docente, en donde estamos brindando atención psicológica y legal a los docentes, desde la parte psicológica tratamos a docentes que están transitando duelos, depresión, ansiedad y violencia de género, y además justamente esta semana, ahora en abril, empiezo a atender pacientes particulares”.