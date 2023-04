Inauguran muestra de fotos de la guerra de Malvinas rescatadas del archivo de Télam

«Las fotos recuperadas de Malvinas», la muestra fotográfica que incluye material exclusivo sobre la guerra de 1982 rescatado del archivo de la Agencia Télam, fue inaugurada hoy en el Museo del Presidio de la ciudad de Ushuaia, donde se la exhibe por primera vez desde que comenzó a recorrer el país en 2022 con motivo del 40 aniversario del conflicto bélico con Gran Bretaña.

Las 22 fotos obtenidas por enviados especiales, y en muchos casos nunca publicadas debido a la censura ejercida por la dictadura militar, podrán ser contempladas durante todo abril luego de un acto de inauguración realizado esta tarde, del que participaron la presidenta del directorio de Télam, Bernarda Llorente, y el ministro de Defensa, Jorge Taiana, entre otras autoridades e invitados especiales.

«Cuando el año pasado se cumplieron los 40 años de la guerra, la agencia pensó que tenía que hacer algo para devolverle a la sociedad. Recordemos que Télam fue de los pocos medios (el otro fue la televisión estatal) con una corresponsalía formal en Malvinas. Fuimos testigos privilegiados y sin embargo también sabemos que esos sucesos se contaron de manera fraccionada y parcial. Hubo censura y ocultamiento», explicó Llorente en el acto de apertura de la muestra.

Agregó que en los años posteriores a 1982 hubo un proceso de desmalvinización y «hasta nos convencieron de que Malvinas había sido una guerra sin imágenes».

«Cuando empezamos a buscar material descubrimos que la agencia había sido despojada de muchas de esas fotos, y que en otros casos se las habían vendido u ocultado. Nos dimos cuenta de que la guerra de Malvinas había sido retratada, pero no contada con todos sus matices», señaló la presidenta de Télam.

En ese sentido, mencionó que «lejos de la pretensión de contar la guerra completa», la muestra acerca a un costado humano del conflicto, y permite abarcarlo «no como un hecho congelado en el tiempo» sino como parte de un contexto, de un «profundo sentido de pertenencia del pueblo y de un proyecto de país».

El diputado nacional del Frente de Todos Eduardo Valdés, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja, observó que este tipo de trabajo de reconstrucción histórica «solo puede ser encarado por un medio público como Télam».

«Perder estos archivos es perder parte de la historia y de la memoria», afirmó Valdés, quien remarcó el apego del pueblo fueguino hacia la causa Malvinas, a partir de haber sido testigo de los actos recientes en conmemoración de la guerra.

«Los alumnos del Instituto del Servicio Exterior de la Nación deberían venir dos meses a vivir a Ushuaia entre abril y junio, como parte de su cursada. Porque el que viene acá y ve lo que sucede, es difícil que después se traicione», sostuvo el diputado.

El periodista, escritor, excombatiente y director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, valoró también la pertenencia de los fueguinos a propósito de la cuestión Malvinas, y dijo que junto con el fútbol son los dos sentimientos que pueden hacer salir a la calle a gente de distintas extracciones para abrazarse y celebrar o conmemorar.

«Los excombatientes son, además de los pibes de Malvinas que no vamos a olvidar, el ADN de esa Argentina que marca el camino de la soberanía. No por casualidad las Malvinas fueron el único lugar del planeta donde no se pudo celebrar el Mundial de fútbol, aun cuando Londres está a la misma distancia de las islas que Argentina de Qatar», reflexionó Esteban.

El Jefe de Estado Mayor del Área Naval Austral (ANAU), capitán de fragata Ángel Gustavo Vildoza, señaló que «la identidad fueguina va de la mano de la identidad de las Malvinas. Una parte fundamental de nuestra tarea es ejercer la soberanía y una forma de hacerlo es a través de la cultura. Esta muestra con fotos inéditas del archivo de Télam va a ser vista por los fueguinos pero también por muchos turistas, como una forma de interiorizarse de la historia del lugar», indicó el militar.

Vildoza contó, incluso, que una veterana de guerra que participó de los actos del 1 y 2 de abril era enfermera durante la guerra y se reconoció en una imagen del Rompehielos Irizar, por lo que «me agradeció que se pueda mostrar algo de lo vivido a bordo y así poder trasmitirlo a las generaciones futuras», destacó el capitán de la ANAU.

Las imágenes con momentos clave de la guerra, de la vida cotidiana de los isleños, de los soldados en las trincheras y también de los heridos transportados en el rompehielos Almirante Irizar o llegando a sus ciudades natales luego del cese del fuego, constituyen un material histórico que la agencia estatal de noticias logró poner en valor luego de robos, ventas ilegales y pérdidas irreparables.

Las fotografías serán exhibidas en el museo de Ushuaia hasta el mes de mayo y luego serán donadas a la Armada Argentina, para que se muestren en algún edificio militar de la ciudad, confirmaron las autoridades locales.