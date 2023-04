Concejales analizan entregar licencias «provisorias»

Río Grande. – Este lunes por la mañana, el Cuerpo de Concejales recibió a chóferes de remises auxiliares por el reclamo para que se entreguen más licencias para atender a la demanda hoy existente en la ciudad.

De la reunión que se realizó en la sala de Comisiones de la casa legislativa participaron el presidente de la institución, concejal Raúl von der Thusen, Miriam Mora, Javier Calisaya, Diego Lassalle, Pablo Llancapani, Hugo Martínez y Cintia Susñar, además de los chóferes de remises.

Tras el encuentro, el concejal Calisaya, autor del proyecto, manifestó que “necesitamos ir avanzando luego de varias reuniones de este asunto, necesitamos que se vayan cumpliendo los compromisos, hace diez días se fueron con el compromiso de que se iban a reunir con el Ejecutivo, pero al día de hoy no tenemos respuesta de nada, entonces los chóferes se manifestaron afuera del Concejo Deliberante porque entienden que no hay avancen en la discusión”, planteó el edil.

Asimismo dijo que “el problema existe, la necesidad existe, el tema es que no le podemos dar otra vuelta al asunto que no sea resolverlo, empezar a tomar decisiones, hoy la propuesta presentada en el proyecto de ordenanza habla de la entrega de 60 licencias para el servicio en general, 30 para chóferes de remises y 30 para chóferes de taxis, nosotros creemos que de manera provisoria, hasta que este el estudio de mercado, estudio que puede tener una demora de seis meses o un año o más, pero lo que no puede hacer este estudio ser el argumento para trabar la discusión de un asunto que viene siendo una necesidad”, explicó el edil.

Calisaya señaló que “los chóferes se llevaron el compromiso de una parte de los ediles de estudiar la posibilidad de que, si no avanza con el estudio de mercado, se pueda entregar de manera provisoria una determinada cantidad de licencias a la espera del resultado de ese estudio de mercado”.

En este sentido explicó que “la entrega provisoria de licencias se haría con la aprobación del proyecto y sería para los chóferes que están inscriptos en el registro de la orden de méritos, esa orden de méritos se organiza de manera ordenada según la cantidad de puntaje que va obteniendo cada chófer y en el proyecto proponemos que ese puntaje se acumule con la antigüedad que están trabajando arriba de los vehículos y que estén en actividad, si nosotros podemos determinar la cantidad de licencias, me parece que el Ejecutivo con esa orden de méritos que tienen los chóferes podría otorgarlas tranquilamente, entendiendo además que está pronto a comenzar el invierno y hay una necesidad puntual de tener vehículos trabajando en la calle”.

Calisaya resaltó que “nadie discute la necesidad de autos que se necesitan en la plaza, sino el número de licencias que se podrían entregar, pero para eso necesitamos que el Ejecutivo se siente en la mesa para poder organizar el trabajo, de lo contrario en cada reunión que vienen los chóferes se llevan el mismo mensaje de que vamos a trabajar en el estudio de mercado, pero no se avanza”.

Confío que “es necesario y urgente que tanto los choferes de taxis como de remises se puedan reunir con el Ejecutivo y sino debemos reunirnos los concejales con el Ejecutivo para determinar un plan de trabajo”.

Puntualizó que “es necesario poder entregar más licencias, la ciudad ha crecido, 16 años que están congeladas las licencias, teniendo en cuenta que en plazos menores de seis años o un año se entregaban 15-20 licencias, entonces no es descabellado plantear que después de tanto tiempo se puedan entregar nuevas licencias”, dijo, al tiempo que afirmó que “el estudio de mercado va a otorgar un numero mayor al que estamos planteando”.

Por otro lado, el edil desconoció la “ausencia de funcionarios municipales en las distintas reuniones que se han llevado adelante con los chóferes, a pesar de estar invitados, tenemos dos o tres reuniones de comisión más, previo a la sesión de este mes de abril, pero nuestra intención como bloque es avanzar con esta propuesta, establecer fechas, plazos y en caso de que no se vayan cumpliendo, también analizar concretamente la posibilidad de entregar provisoriamente licencias en una determinada cantidad de números, pero menor a lo que manifiesta el proyecto de ordenanza, por lo menos para atender la temporada de invierno”.

Por último, expresó que “las licencias que se entreguen van a triplicar en puestos de trabajo porque los chóferes justamente tienen inestabilidad laboral porque son monotributistas, no tienen continuidad laboral y de esta manera lograrían la estabilidad, pero también cada titular de los servicios va a tener que contratar otros chóferes”, concluyó.

“Nos vamos conformes porque se otorgarán licencias provisorias”

Así lo entendió el chofer de remis Ariel Tejada tras ser escuchados por los concejales en el planteo que hacen los trabajadores del volante de que se otorguen 30 nuevas licencias de remises.

“Creemos que la reunión fue positiva, nosotros veníamos a plantear la necesidad de las nuevas licencias y entendemos como positiva porque se trató el tema y se llegó al consenso de que, si no se pueden entregar con un estudio de mercado, se pueden ir entregando algunas de manera provisoria por parte del Ejecutivo municipal”, destacó Tejada.

En ese sentido confió que “nos vamos satisfechos porque la voluntad de los concejales fue clara con el tema de la entrega provisoria de estas patentes y ahora solo nos resta reunirnos con la gente del Ejecutivo de la Municipalidad para avanzar en este tema” a la par que agradeció a los ediles su intermediación para este encuentro con integrantes del Gabinete municipal.

El trabajador del volante observó que la ordenanza no obliga al servicio de remis, que es privado, a hacer un estudio de mercado para que se entreguen licencias, no así para el servicio público del taxímetro. “Es el propio mercado el que nos regula, pero no nos oponemos al estudio de mercado. El tema es que la necesidad de la gente por trabajar y de los usuarios para tener un servicio mejor con más coches, marca la urgencia de cortar camino y optar por el sentido común”.

Detalló que “actualmente hay 174 patentes de remises, no quiere decir que todos estén trabajando porque como siempre ocurre, puede haber alguno fuera de servicio porque ha chocado o tiene que cambiarse el motor o algún repuesto o bien alguna licencia que puede estar con algún problema judicial, pero ante esto, tenemos demanda y es en lo que hay que enfocarse”.

Finalmente entendió que “según lo que venimos planteando, se necesitan 30 licencias pero como dije antes, no nos oponemos al estudio de mercado que puede arrojar que sean más o menos licencias de acuerdo a esta media. En el sector de remises hay alrededor de 220 veinte choferes”.