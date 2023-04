Tolhuin vivió una nueva Vigilia por Malvinas

La plazoleta Veteranos de Malvinas fue el escenario para recibir a cientos de vecinos y vecinas de Tolhuin y de la provincia que vivieron una nueva vigilia en homenaje a la gesta heroica a 41 años del conflicto bélico.

La emotiva noche contó con la participación de la cantora popular Yamila Cafrune, que entonó el himno nacional, la marcha a las Malvinas junto a los embajadores tolhuinenses Los Hermanos Pérez y estudiantes tolhuinenses que interpretaron en lengua de señas, y compartió con las y los presentes un repertorio del cancionero popular argentino.

“En Tierra del Fuego se vive esta fecha de una manera muy especial, es por esto que me emociona poder estar acá y compartir la calidez de los vecinos y vecinas de Tolhuin”, enfatizó.

Durante la vigilia también se presentó la obra “El Refugio de las Olvidadas” a cargo del Director Martin Leo Pereyra, y se llevó adelante la pintada de un mural comunitario en vivo al tiempo que se ofreció a los vecinos y vecinas chocolate y comida caliente, organizado por diferentes del áreas del Municipio, merenderos y agrupaciones de la ciudad.

Participaron del encuentro las autoridades municipales y provinciales, junto a representantes de centros de veteranos de Malvinas e hijos de ex combatientes, herederos de la causa, entregando este año la bandera que flameó los 365 días en la plazoleta a Malvina Soledad Escudero, vecina de Tolhuin hija de Rolando Vicente Escudero (VGM).

En ese marco, el Intendente de Tolhuin, Daniel Harrington reflexionó con los presentes acerca de la necesidad de sostener en el tiempo el espíritu malvinizador que tienen los y las fueguinas para que las siguientes generaciones hagan propia la causa nacional, con el objetivo primario de no bajar los brazos en el reclamo pacífico pero inclaudicable sobre la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

El Director del CENS N°2 “Islas Malvinas”, Victor Nacusse hizo lo propio expresando que “a 41 años de iniciada la guerra, no hay un acto en que no piense en esos jóvenes y me gane una profunda emoción. Hombres y mujeres que, venciendo el miedo, fueron capaces de luchar por recuperar lo que es nuestro y nos fue robado”.

“Los combatientes, en su mayoría de 18 años, con valentía enfrentaron al enemigo” manifestó y, respecto a eso agregó: “Ser valientes no es no tener miedo, es aún teniéndolo se capaces de lo que se debe hacer en las circunstancias que nos toca vivir”.

“Las Malvinas alimentan su flora con sangre argentina y eso las hace aún más nuestras”, dijo el Director del CENS N°2, por eso “debemos apoyar todo lo que pacíficamente se haga para recuperarla, el pueblo no debe nunca más que se derrame una gota de sangre”.

El educador le dedicó parte de su intervención a las mujeres que prestaron servicio durante el conflicto bélico, hoy reivindicadas por la historia: “Esas mujeres estuvieron en la línea de fuego y tuvieron el coraje y la valentía de luchar por salvar la vida de quienes habían sido heridos en combate”.

“Las Malvinas fueron, son y por siempre serán argentinas. Su soberanía nos pertenece, en Puerto Argentino y en cada ciudad que conforman Soledad y Gran Malvina debe ondear orgullosa y acunada por el viento sur nuestra insignia azul y blanca”, finalizó.