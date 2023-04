Melella participó en el acto oficial del 2 de abril

«Todos los días respiramos Malvinas, vivimos Malvinas y defendemos Malvinas», sostuvo el Gobernador Melella en el marco del acto oficial por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se realizó en Ushuaia.

El Gobernador de Tierra del Fuego AIAS, Gustavo Melella, encabezó en Ushuaia el acto oficial en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Estuvo acompañado de la Vicegobernadora Mónica Urquiza, del Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, del Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia, Conrado Zamora, del Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, del Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, Diputados Nacionales, Senadores Nacionales, Legisladores, Concejales, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, Embajadores y Cónsules, autoridades del Poder Judicial, Veteranos y Veteranas de la Guerra de Malvinas, familiares de caídos, representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, autoridades del Tribunal de Cuentas provincial, integrantes del Consejo Asesor Observatorio Cuestión Malvinas, diversas autoridades del orden nacional, provincial y local, abanderados y escoltas de instituciones educativas, abanderados y escoltas de Fuerzas Armadas y de Seguridad y vecinos y vecinas de Tierra del Fuego.

Luego del izamiento del Pabellón Nacional y de entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino, las autoridades presentes colocaron ofrendas en el Monumento Histórico Nacional “Héroes de Malvinas”.

En su discurso, el Gobernador Melella sostuvo que “hoy tenemos dos desafíos. El primero es mantener con firmeza nuestro reclamo ante el mundo por la ocupación ilegítima de nuestras islas. El segundo es hacia adentro de nuestro país, porque duele más cuando tenemos que explicar y defender nuestro derecho de soberanía internamente”.

“Las Malvinas e Islas del Atlántico Sur son argentinas y fueguinas y no podemos desconocer la importancia estratégica de nuestra región. Nos atacan con Malvinas, nos acusan de ser un gasto, atacan nuestra ley de promoción industrial. Celebro la unidad de todo el arco político fueguino para resistir este ataque que sufrimos desde adentro”, agregó.

Asimismo, el mandatario expresó que “pido a los veteranos y veteranas que nos sigan dando esa fuerza que los hace héroes para no claudicar ante los embates de aquellos que en nuestro país defienden los intereses británicos y no los argentinos. Las Malvinas son argentinas y no se cambian por vacunas, por recursos naturales ni por ayudas monetarias. Todos los días respiramos Malvinas, vivimos Malvinas y defendemos Malvinas y lo seguiremos haciendo hasta recuperar el efectivo ejercicio soberano sobre nuestras islas”.

Por su parte, el Presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de Ushuaia, Conrado Zamora, indicó que “quiero agradecer a las autoridades nacionales y provinciales. Gracias al señor Gobernador, al Intendente. La provincia tiene una política de estado de recordar Malvinas no solo el 2 de abril sino todo el año. Para mí es un orgullo vivir en Tierra del Fuego”.

“Por otro lado y luego de la derogación del nefasto acuerdo Foradori Duncan, pido al Ejecutivo Nacional y al Ministro de Defensa que se deroguen también los Tratados de Madrid 1 y 2 para que el país salga de esto, para evitar que haya una nueva invasión inglesa esta vez económica. Viva la Patria”, culminó.

A su turno, el Intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo que “Malvinas es todos los días y así nos lo enseñan nuestros ex combatientes. Ellos se juntan y trabajan para mantener la memoria por generaciones”.

“Hoy conmemoramos el 41 aniversario de la Gesta y honramos a nuestros héroes. Las islas son parte inalienable de nuestro territorio e identidad. El Reino unido ha ocupado de manera injusta estas tierras violando nuestra integridad territorial. Somos testigos de la persistente decadencia colonial que sigue azotando a nuestras islas. Por ello más que nunca debemos unirnos, trabajar juntos para defender la soberanía y mantener viva la llama de nuestra causa”, recalcó.

Para concluir, el Ministro de Defensa, Jorge Taiana destacó “la prioridad que ha adquirido para nuestro gobierno la visión sobre la relevancia estratégica del Atlántico sur, de las islas y del sector antártico. Ushuaia esta en el centro de argentina porque es un país bicontinental. Hemos encarado nuestros esfuerzos a reforzar la defensa en la zona de nuestros recursos, nuestro espacio aéreo y nuestro espacio marítimo. Acá no hay posibilidad de desmalvinizacion porque este es el corazón del sentimiento malvinero”.

“Seguiremos exigiendo al Reino Unido que se siente a negociar y deje de violar la ley. Reafirmamos nuestro derecho soberano sobre Malvinas y seguimos reclamando con constancia persistencia y firmeza para recuperar el efectivo ejercicio de soberanía sobre nuestros territorios”, aseguró.

Durante el acto se descubrió un busto en honor al poeta y escritor argentino Carlos Obligado, autor del poema patriótico Marcha de Malvinas. La escultura fue realizada por Rogelio Yrutia en el año 1947 y donada al Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia por la nieta del autor, Marcela Obligado, para ser exhibido en el Museo Pensar Malvinas. También se entregaron guardapolvos con la imagen bordada de las Islas Malvinas en el marco de la Ley Provincial 1392. Asimismo la Federación de Mutualidades del Personal de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de seguridad y Policiales, realizó la entrega de escudos. Además se entregaron medallas, distinciones y placas a veteranos y veteranas por su lucha.

Para concluir los presentes arrojaron flores a las aguas del Canal de Beagle.