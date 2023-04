Concejales acompañaron en la Vigilia por el 2 de abril

Así lo manifestó el Cuerpo de Concejales de Río Grande al participar del acto de la vigésima octava Vigilia por el 2 de abril organizado por el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas en conmemoración al 41° Aniversario de la Gesta de Malvinas en el Monumento “Héroes de Malvinas”. Los ediles manifestaron que “la causa Malvinas nos une a todos, por lo tanto debemos mantener vivo el reclamo de soberanía sobre las Islas, recordando a nuestros héroes”.

Al cumplirse el 41º Aniversario del conflicto bélico en las Islas Malvinas, el Cuerpo de Concejales participó este sábado por la noche de la vigésima octava Vigilia de Malvinas, en lo que constituyó una nueva ceremonia realizada luego de que el Congreso Nacional sancionara en marzo del 2012 la ley 26.846, declarando a la ciudad como “Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas”.

El homenaje se llevó adelante frente al Monumento a los Héroes de Malvinas, donde los ex combatientes del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas montaron la Carpa de la Dignidad y desarrollaron a lo largo de toda la semana actividades de concientización acerca del reclamo de soberanía sobre el archipiélago, contando con un impresionante apoyo de la comunidad que acompaña a los excombatientes todos los años, y que desde 1995 rinden homenaje a los caídos.

La ceremonia también incluyó un simulacro de desembarco que estuvo a cargo de integrantes del Batallón de Infantería Nº 5 y el disparo de salvas en honor a los fallecidos durante la guerra.

Del evento participaron autoridades del orden nacional, provincial y local, veteranos y veteranas, Embajadores de varios países, autoridades militares, fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil y una multitud de vecinos y vecinas.

Concluido el acto, el Cuerpo de Concejales que participó del acto señaló a través de su

Presidente, concejal Raúl von der Thusen, que “nuevamente pudimos observar como el pueblo riograndenses y malvinero se unió nuevamente para abrazar a los ex combatientes y demostrar que la lucha sigue vigente en el corazón de aquellos que reivindican el reclamo soberano y reafirman que las Islas Malvinas son y serán Argentinas”.

Asimismo manifestó que “la causa Malvinas es nacional por lo cual todos nuestros héroes caídos, veteranos, combatientes y ex combatientes merecen que todas las fuerzas políticas argentinas estemos juntas y unidas defendiéndolas sin claudicaciones ni errores a 41años de esta guerra, debemos estar a la altura de lo que ellos nos están reclamando”, sostuvo.

Por su parte el concejal Lassalle señaló que “agradezco a todos nuestros veteranos y veteranas que han dejado su vida por nuestra soberanía y en esta noche podemos apreciar como los vecinos de Río Grande les brindamos nuestra muestra de cariño por todo lo que hicieron por nuestro país, por lo cual hoy el pueblo fueguino los reconoce y rinde homenaje permanentemente”.

En tanto el concejal Llancapani dijo que “año tras año esta fecha va tomando mayor significado, este acto de la Vigilia constituye un llamado a la unidad, un llamado a este sentimiento que nos une a todos los argentinos y que llevamos tan adentro de nuestro corazón porque las Islas Malvinas son un sentimiento de todos nosotros que tenemos que seguir firme en su lucha, pensando en todos aquellos Veteranos que dieron su vida y no pudieron volver y compartir el sufrimiento de esas familias”.

El concejal Campos expresó que “desde Río Grande, Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas, seguimos encendiendo esa llama tan grande de la soberanía que algunos quieren ocultar, pero año tras año desde Tierra del Fuego y principalmente desde esta ciudad esa llama se enciende más fuerte y se muestra no sólo al país sino al mundo entero”.

El concejal Javier Calisaya señaló que “la causa Malvinas la abraza toda la provincia, todo el país, peo particularmente Río Grande y para el pleno ejercicio de soberanía en territorio argentino y fueguino hay que decirle al mundo que a los 41 años de esa gloriosa gesta del Atlántico Sur seguiremos haciendo el justo reclamo de soberanía hasta que nuestra bandera vuelva a flamear en suelo malvinense”.

La concejal Mora afirmó que “la guerra nos hizo comprender que nuestra lucha por recuperar las Malvinas no debe claudicar nunca, todos y cada uno de nosotros debemos ser la voz y la conciencia que impere a nuestros gobernantes a insistir en la restitución de nuestro territorio, las Malvinas son la causa del pueblo, la memoria de nuestros combatientes, la historia de nuestra patria, las Malvinas son la lucha soberana que nunca va a claudicar”.

La concejal Susñar exteriorizó que “hoy es un día de memoria, donde nuestros héroes han sellado una unión con el pueblo argentino, eso debemos honrarlo siempre, transmitirlo de generación en generación, por los caídos, por nuestra historia, por la lucha inclaudicable del justo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas”.

El concejal Martínez dijo que “desde Río Grande seguimos diciendo sí al reclamo de soberanía por la vía diplomática, han pasado 41 años, donde nuestros hoy Veteranos de Guerra, ayer jóvenes, vencieron el miedo y fueron capaces de luchar por recuperar lo que es nuestro y nos fue robado, por lo tanto su recuerdo nos conmueve, nos convoca y hace que nos sintamos orgullosos de cada de uno de ellos”.

Por último el concejal Abregú indicó que “nuestra ciudad al ser la Capital Nacional de la Vigilia entiende el valor geoestratégico por nuestras Islas Malvinas, por eso la importancia de seguir manteniendo viva la memoria y continuar en el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas”.