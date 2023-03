Denuncian que boicotearon el operativo del Registro Civil Móvil en Río Grande

El director del área, Gonzalo Carrillo, reveló que hubo múltiples «irregularidades». Criticó además a un grupo de empleados que decidió no trabajar y confirmó una situación insólita: personal de Ushuaia debió ser enviado a nuestra ciudad para garantizar que hoy sí se realice el operativo.

El Registro Civil Móvil se encuentra llevando a cabo un operativo en la ciudad de Río Grande, ofreciendo la posibilidad de realizar trámites relacionados con la documentación en distintos puntos de la ciudad.

Uno de ellos fue el Centro Polivalente de Arte del barrio de Chacra II, donde ya estaba previsto desde hace una semana se realice el trabajo este miércoles 29 de marzo. Al lugar concurrieron decenas de vecinos que en algunos casos querían realizar el primer DNI, también otros que deseaban renovarlo o rectificar errores, pero lo que a todas luces era un mero trámite administrativo se transformó en un dolor de cabeza.

Con el correr de las horas se hizo evidente que había inconvenientes: en principio fallaba la conectividad, luego hubo problemas «de energía» y hasta se llegó a detectar que un equipo clave para la tramitación de los documentos se encontraba literalmente desenchufado.

Por si fuera poco, una vez subsanados los errores, se le solicitó al personal del Registro Civil que permaneciera en sus puestos, a lo que se negaron; ni siquiera el pago de horas extra desbloqueó una situación que, se tornaba evidente, respondía a un boicot.

Así al menos lo entiende el director del Registro Civil, Gonzalo Carrillo, quien dijo hoy en diálogo con ((la 97)) Radio Fueguina: «Hubo demasiadas trabas, ya desde las 9 de la mañana nos informaron que había problemas de conectividad y cuando los solucionamos hubo problemas de energía».

«La conectividad estaba bien, después comenzaron los problemas de energía del camión, después los reclamos vinieron porque aparentemente las máquinas eran demasiadas viejas… lo cierto es que el operativo no funcionó cuando debería haber funcionado normalmente», relató.

«No puedo afirmar que hubo una mano negra porque no tengo la seguridad, pero siento que sí. Hubo fallas que no estaban previstas, era como mucho y de hecho se les dijo a los empleados que se queden en el operativo, pero no quisieron quedarse y tampoco quisieron cobrar horas guardia», ratificó.

Pero la situación es aún más ridícula, mientras se investiga lo que verdaderamente motivó que el operativo fracasase, se adoptó una drástica decisión: a primera hora de hoy viajaron desde Ushuaia trabajadores del Registro Civil para reemplazar a los de Río Grande que, a todas luces, no quieren trabajar.