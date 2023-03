Polémica: El Centro Polivalente de Arte en estado de alerta

Docentes y alumnos no están de acuerdo con la decisión de modificar los horarios de la institución.

El director del Centro Polivalente de Arte (C.P.A), Pablo Caliva, tomó la decisión de modificar los horarios del establecimiento educativo con el objetivo de que los más chicos tengan tiempo de almorzar. Dicho cambio trajo molestia tanto a los docentes como alumnos, quienes expresaron que la medida fue «unilateral y sin consultar».

Vanina Mucciolo, docente de danza y Coordinadora General de la modalidad artística, comentó que esta decisión alcanza solamente a los profesores de música, danza y artes visuales, quienes se encuentran en «estado de alerta y de lucha».

Mucciolo expresó que Pablo Caliva, asumió hace poco como director de la institución y fue él quien tomó la decisión de modificar los horarios, «de un día para el otro». Asimismo, la docente remarcó que la determinación modifica la vida tanto de los alumnos como de los docentes, quienes «tienen que vivir su vida cuando el director lo decida».

El sábado se llevó a cabo una reunión con el director solicitando el número de la cantidad de alumnos que almuerzan en el colegio; cuál es la situación económica de esas familias; cuántas son las secciones que cambian el horario. «No pudieron darnos todavía esas informaciones, ni tampoco los horarios», sentenció Vanina.

«La medida afecta a los estudiantes, porque salen en un horario mucho más tarde. Nosotros teníamos una organización armónica, pero es una decisión unilateral que nos atraviesa», indicó. En esta misma línea, remarcó que de 150 docentes, 130 trabajan exclusivamente en el Centro Polivalente de Arte, ya que muchos sólo pueden dictar clases artísticas en esa institución. Asimismo, docentes que trabajan en dicho establecimiento y también en uno privado recibieron como respuesta del director «tendrás que elegir», expuso Mucciolo.

Ante la consulta de cuál es el argumento dado para llevar a cabo la modificación horaria, la Coordinadora de la Modalidad artística, indició que fue la de «que los chicos necesitan más tiempo para comer. El colectivo docente dio muchas opciones» aparte de la de cambiar el horario «pero es más fácil» esta última.

Los alumnos y docentes, descontentos con la nueva determinación horaria, se encuentran realizando medidas para expresar su malestar. «Legalmente estamos con asambleas y organizándonos dentro de la manera que podemos».

Cumpleaños sin festejo

El Centro Polivalente de Arte cumplió 35 años este martes. Ante la amargura de lo que está pasando, los docentes decidieron ir vestidos de negro para expresar de manera artística su malestar. Asimismo, los alumnos, quienes tampoco apoyan la medida del director, llevaron a cabo una sentada.

Ambos grupos estaban al tanto de que a las 16:00 de este martes se iba a realizar un acto, en donde estarían presentes funcionarios de Educación. Dicho festejo fue suspendido por el director Caliva ante la medida que estaba realizando el alumnado. «Nuestros chicos iban a estar sentados en el patio, no cambiaba en nada la medida de ellos, pero con este accionar se iba a visibilizar lo que estaba pasando», indicó Mucciolo.

La versión del director

Ante la incertidumbre de qué estaba pasando dentro de la institución, ((La 97)) Radio Fueguina, decidió dialogar con el director Pablo Caliva, quien expresó que “esto viene desde hace varios años atrás, donde tenemos un ciclo básico en el turno mañana y los chicos de primero, segundo y tercer año del colegio, que son más de 400 alumnos que ingresan o a las 07:00 o a las 07:45 hs. Algunos cursos, dependiendo los días, finalizan su actividad a las 12:45″. Caliva hizo mención de que alumnos ingresan a la 13:00 a la modalidad de arte.

En esa línea, mencionó que “los más chicos del colegio son los que tienen menos tiempo para poder alimentarse, y yo lo que estoy proponiendo es extender entre 40 minutos u 80 minutos, dependiendo del espacio y de la materia, para que por lo menos tengan tiempo de comer”.

“Los adultos nos generamos el tiempo, los chicos más grandes tienen un poco más de tiempo, pero los más chicos del colegio no, y esto viene hace muchos años”, comentó el director, y agregó que “lamentablemente, no se pudo proyectar en años anteriores la posibilidad de que tuvieran el tiempo y el lugar ideal para que puedan comer”.

“El lugar lamentablemente no lo puedo tener, eso sabemos que lleva tiempo, proyectar, realizar los espacios, y hemos visto incrementar la matrícula año a año y hoy estamos con una superpoblación, y lo que yo quiero es generar un espacio de tiempo para que los chicos tengan tiempo de comer”, sostuvo el director en conversación con Marita Romero, durante el programa radial “Un Gran Día”.

“Nosotros nos debemos a los chicos. Estamos hablando de menores de 12, 13 y 14 años, y me parece que debemos planificar la institución. Nosotros nos hemos reunido con los docentes que tenían situaciones de incompatibilidad, esto no vino de este año, solamente se está empezando a implementar”, remarcó Caliva, teniendo en cuenta que “cuando hay decisiones de este estilo, siempre hay algún beneficio y gente que lamentablemente termina siendo perjudicada, esto no lo voy a negar”.

“Es una escuela que funciona desde las 07:00 de la mañana hasta las 22:00 hs y con esto correríamos hasta las 22:30 el horario del personal directivo y adultos, y los chicos saldrían 21:40 los que salen más tarde -precisó Caliva-. Y, como le dije a los docentes, detuve todo esta semana, quedó en un parate hasta terminar de tomar la decisión con el equipo directivo”.