Prohíben una marca de crema para los dolores

La ANMAT sacó del mercado un insumo más debido a que no cumplía con las normas que actualmente están rigiendo en toda la República Argentina y que si o si se deben seguir.

En esta oportunidad, el organismo prohibió una reconocida crema para los dolores de la famosa marca Cannabis y toda su línea la cual hace bastante tiempo se encontraba dentro del mercado en todo el país.

El objetivo de Anmat es continuar quitando artículos de las góndolas, por las mismas razones de siempre que no son más que por seguir cuidando y protegiendo a la sociedad de todo el territorio nacional.

El organismo encontró en estas cremas que ninguna contaba con los códigos de seguridad, los ingredientes y sobre todo con la fecha de vencimiento que es clave para saber si el producto está apto o no.

La Anmat no es la primera ni última vez que realiza este tipo de procedimiento que no solo lleva mucho tiempo, sino que además hay que prohibirlo en todas las provincias que integran al país para que no siga circulando.