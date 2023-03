«El reclamo de ‘Memoria, Verdad y Justicia’ está más vivo que nunca»

Río Grande estuvo empapada de actividades en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y la Multisectorial de Derechos Humanos, como todos los años, llevó adelante una serie de actividades.

La jornada de la organización dio inicio en la esquina de la Av. San Martín y Espora, frente al Casino de Suboficiales, donde fue asesinada la docente Florencia Rojas Gutierrez, de 27 años. En el lugar estuvieron presentes familiares de la maestra.

La movilización continuó en frente de la Escuela N° 2, lugar donde concurría Marcela Andrade, una menor de 9 años, que también fue víctima de la última dictadura cívico-militar en nuestra ciudad. Al respecto, Andino expresó que «este suceso se desconocía, y desde la Multisectorial, el año pasado tuvimos contacto con la familia y pudimos hacer un placa en el colegio donde concurría Marcelita para recordarla».

En esta parte de la jornada, tomó la palabra un primo de Marcela, quien estuvo presente aquel 13 de junio, donde la menor falleció producto de una bala que disparó un retén militar. El primo de Andrade comentó que «un mes después que la mamá de Marcelita dio a conocer la historia falleció». Desde la Multisectorial pusieron una baldosa y un árbol para continuar recordando a la menor.

Luego, se dirigieron al Espacio de la Memoria, ubicado en Av. Belgrano y Mackinlay, donde leyeron un documento consensuado por las organizaciones que conforman la Multisectorial. El mismo indicaba sobre el pedido de Moria, Verdad y Justicia. «También haciendo referencia a tantos genocidas que han ido muriendo sin tener la posibilidad de ser juzgados. Faltan muchos juicios todavía. La Justicia no va a ser completa hasta no recuperar al último nieto desaparecido y que no va haber justicia para nuestros 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos si eso no se da. También por las violaciones de Derechos Humanos dentro de la democracia.», expuso Verónica Andino.

Al respecto de esto último, indicó que «este año se cumplen 40 años de democracia y sin embargo siguen sucediendo atropellos, como por ejemplo lo que está pasando en Rosario y la militarización que se ha definido y la complicidad de los gobiernos, tanto nacional como provincial».

Por último, la jornada cerró con una velada artística, la cual se llevó a cabo en el Gimnasio de la UOM. La misma fue organizada por jóvenes, y ante la consulta sobre cómo se siente que tantos de ellos participen de las actividades por el 24 de marzo, expresó que «es maravilloso. En estas últimas reuniones nos hemos encontrado con muchos jóvenes participando, porque esa es la construcción de la memoria. El reclamo de ‘Memoria, Verdad y Justicia’ está más vivo que nunca».