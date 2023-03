El candidato Fernando Burlando se mostró abrazado con uno de los asesinos de Cabezas

El abogado Fernando Burlando, que aspira a competir por la gobernación bonaerense, quedó envuelto en una polémica a raíz de su spot de campaña. Criticado por haber sido grabado en una villa, con él de camiseta, y por contener frases estigmatizadoras, el video sumó otro elemento: la participación de José Luis Auge, uno de los condenados por el crimen de José Luis Cabezas.

La imagen del asesino José Luis Auge se repite en el video de campaña del abogado mediático e, incluso, en una de las imágenes, se lo ve abrazado por Burlando.

Auge integró la llamada banda de Los Hornos, lugar de origen de los cuatro hombres que, en la madrugada del 25 de enero de 1997, junto con policías de una comisaría de Pinamar, secuestraron y mataron al fotógrafo. Le dispararon en la cabeza y quemaron el cuerpo dentro del auto del reportero gráfico. El crimen conmocionó al país.

Los horneros fueron detenidos y juzgados junto con cuatro policías entre los que estaba Gustavo Prellezo, autor de los disparos que mataron a Cabezas, y el comisario Alberto Gómez, que liberó la zona. También se juzgó a Gregorio Ríos, jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, al que se señaló como instigador. Yabrán se suicidó en mayo de 1998, cuando iba a ser detenido.

En el juicio que se realizó en Dolores en el verano de 2000, todos fueron condenados. La banda de Los Hornos contó con Burlando como abogado. Auge fue sentenciado a prisión perpetua, pero en 2004 le rebajaron la pena a 18 años y más tarde quedó libre. De hecho, hoy no hay nadie preso por el asesinato de Cabezas.

En los últimos días, Burlando, que está en la cresta de la ola tras conseguir las condenas a los ochos rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa (en la misma sala donde 23 años antes defendió a los horneros), llamó la atención por su spot de campaña. Dice cosas como «si de algo no hay duda es de la decencia de esta familia y de la gente que se acerca» y «siguen apostando a la decencia, a la educación, acá hay mucha calidez y mucho material humano para salir adelante».

No se va a disculpar

El abogado y precandidato a gobernador bonaerense, Fernando Burlando, dijo hoy que no quiere «provocar» pero que no se disculparía con la familia del fotoperiodista José Luis Cabezas porque «no hizo nada malo».

En las últimas horas se conoció que uno de los asesinos de Cabezas, José Luis Auge, aparece en el spot de campaña de Burlando con el que se lanzó esta semana como precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Su abogado defensor fue precisamente Burlando.

«¿Disculparme?, yo no he hecho nada malo, porque ni siquiera he subido yo ese video», dijo esta mañana en declaraciones a radio Diez cuando fue consultado si iba a pedir disculpas a la familia del fotoperiodista asesinado.

Si bien reconoció que tenía que «evaluar» el video porque -según contó- «todavía» no lo pudo ver, Burlando dijo que «no tenemos que cancelar a Auge» porque «no está bueno cancelar a la gente».

«No soy dios, nadie para cancelar, no quiero provocar, eso es otra cosa. Yo fui a un lugar que sabía que podían estar gente vinculada a la causa Cabezas», dijo el abogado y añadió: “No soy un provocador, si a Gladys Cabezas (hermana de José Luis) le dolió, voy a hacer lo posible para sacar esa imagen del video”.

En tanto, se justificó diciendo que no «evaluó con quién se sacó fotos» en su visita a Los Hornos, donde se filmó el video.

«Se trata de un video casero. A partir de mi idea de hacer política, armamos un grupo que hizo el video. Yo llegué a Los Hornos. Y lo que nos pasa cada vez que aparezco en un lugar, es que genera cierta curiosidad en la gente. Entonces, había 500 personas alrededor mío. Si me preguntás si evalué quién se sacó una foto conmigo, te digo que no», explicó.

Al ser cuestionado sobre si no sabía que Auge estaba en el video, intentó justificarse: «Había mucha gente y mucho lío», afirmó y reiteró que él no realizó el spot, sino que «tiene una empresa atrás».

La indignación de Gladys Cabezas

La hermana del fotoperiodista José Luis Cabezas, Gladys Cabezas, cuestionó hoy el spot político de Fernando Burlando, quien se postula como candidato a gobernador bonaerense, en el cual participa José Luis Auge, uno de los asesinos de su hermano y aseguró que el abogado «siempre defendió y dio laburo a los asesinos».

«Estoy tan triste pero de Burlando no me sorprende, siempre defendió y le dio laburo a los asesinos de Cabezas. No es la forma de ser candidato a nada y lo lamento por mi hermano y mi viejo, porque sufrieron mucho», dijo Gladys Cabezas en declaraciones que realizó para Radio 10.

El abogado se presentó esta semana como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y lanzó su primer spot, en el cual -vestido de musculosa, bermudas y ojotas- camina por un barrio popular de Los Hornos y abraza a uno de los asesinos convictos de Cabezas.

«La sociedad lo va a condenar y si quiere ser gobernador esta muy equivocado. ¿Cuál es el mensaje? Con una camiseta, un calzoncillo y unas chanclas, se disfrazó de pobre»; señaló Glayds Cabezas.

Además, indicó que el abogado «usa a la gente» y advirtió que mintió al decir que tuvo una buena relación con la familia Cabezas.

«Es mentira lo que dijo Burlando, no tenía relación con mi viejo. Mis viejos se murieron de tristeza porque los que defendió él mataron a mi hermano», sostuvo.

Burlando fue el abogado que representó a los padres del joven asesinado en Villa Gesell, Fernando Báez Sosa, un mes antes a presentarse como candidato a gobernador.

“Nunca hablé de Burlando por respeto a los padres de Fernando Báez Sosa, sé cómo juega con la gente, se tenía que limpiar», concluyó Glayds.