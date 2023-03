El recientemente anunciado candidato a vicegobernador por el PRO en fórmula con el diputado nacional Héctor “Tito” Stefani, el contador y abogado riograndense Paulino Rossi, por ((La 97)) Radio Fueguina explicó los motivos que lo indujeron a aceptar la candidatura, y disparó gruesa munición sobre casi todos los actuales actores de la vida política fueguina, de la cual él se había alejado durante un tiempo, luego de su paso por el Concejo Deliberante y su candidatura a la intendencia.

Directo y contundente, Rossi expresó que su decisión de aceptar el convite del macrismo se funda en que “queremos arruinar la fiesta que estaba planificada con esta gran farsa electoral que es el 14 de mayo”.

Haciéndose expresamente cargo de sus dichos, el exedil tildó de “inconcebible que tengamos una transición tan larga, que nadie ha dicho nada, es como que ya estaba todo resuelto, no solamente en la elección, sino hasta el acto de asunción de quienes habían asignado adentro de un cuarto cuáles iban a ser los próximos cargos”.

Pero no quedó allí. Sus disparos también tuvieron como objetivo a la oposición, o mejor dicho a “una supuesta o farsa de oposición cómplice de esta gran puesta en escena, funcional a este esquema”.

En tal sentido, le reconoció “mucha valentía” a Stefani en su decisión de “poner un límite. No es normal lo que pasa en esta provincia, no es lógico, no es racional, no puede ser que tengamos ciudades con el 100% de representación política de un solo espacio político, porque no condice con la realidad”.

Avisado de que lo del PRO será un proceso por demás difícil, debiendo enfrentar a un oficialismo monolítico en las municipalidades y en la provincia, Paulino Rossi respondió con una pregunta: “¿cómo hacés para encarar una contienda electoral contra un espacio político que tiene el 100% de los cargos electorales en Río Grande, el 100% en Tolhuin, el 100% en Ushuaia, y el 98% a nivel provincial?”.

Profundizando en su apreciación política, Rossi puso el ojo en el modelo político con el que confrontará, al que le achaca un “crecimiento exponencial del Estado. Río Grande, 1.300 empleados tenía más o menos cuando yo trabajaba ahí en la Secretaría de Finanzas. Ahora están alrededor de 3.000, más 3.000 facturados”.

Cree en cambio Rossi que la posibilidad de competir, para una fuerza como la que representa, estará dada electoralmente en el eventual favor de “un montón de personas que han entendido que este modelo económico y político que se está derrumbando a nivel nacional; no hace falta hacer un análisis muy profundo, todos vemos la realidad que estamos viviendo”.

“Es muy probable que haya un cambio de rumbo a nivel nacional, por eso esta desesperación del arco político provincial para alejarlo lo máximo posible de las elecciones nacionales”, analizó el postulante, reparando además que la fuerza oficialista estratégicamente dispuso “hasta cambiarse el nombre, porque ni sé cómo se llama el frente de ahora, lo más distinto posible a la identificación histórica peronista o kirchnerista, para tratar de despegarse de algo que es irreversible”.

Puesto en autos Rossi sobre la dificultad extra que conlleva afrontar los inminentes comicios escindidos de la alianza que supieron fundar, nuevamente apeló a la pregunta para esclarecer su posición: “¿Te parece que podemos tener elección interna el domingo que viene, o iba a ser otra farsa? ¿Cómo te vas a poner de acuerdo con los que fueron cómplices del gobierno provincial para esta farsa, que fue funcional a este esquema de una gran puesta en escena?”.

Luego Rossi desmenuzó el perfil del votante del espacio peronista, al esgrimir que “el dirigente peronista no lo defrauda, le da un Estado grande, planes sociales, populismo, es eso y te lo devuelve”. En cambio, distinguió que el electorado fueguino, “cada vez que votó a un opositor, asume y al otro día son más oficialistas que los propios” cuestionó, en una práctica que considera lamentablemente naturalizada.

En el nivel nacional, el compañero de fórmula de Stefani rescató a varios referentes del espacio de oposición, entre ellos a “Larreta, que está mostrando una gestión muy seria y responsable en la ciudad de Buenos Aires”. También al neo radical “Lousteau, un referente radical con muchísima capacidad, mucha calidad de concepto”. Y hacia el interior del país mencionó a “De Loredo, en Córdoba, un joven radical que demuestra una capacidad que genera esa esperanza en mucha gente”.

Escudándose en su condición de haberse “desintoxicado de la política”, después de años tratando de cuidar las formas, advirtió que ahora “no hay tiempo para tibios”. Y acto seguido arremetió directamente contra el senador nacional Pablo Blanco: “en la gestión anterior la mujer de él fue secretaria de Estado de un gobierno peronista. ¿En serio nos vamos a comer que supuestamente él estaba en oposición a, cuando fue parte de un gobierno peronista? Hay gente que ha sido el común denominador de la política fueguina desde su origen. ¿Qué convencional constituyente de la provincia sigue en funciones políticas al día de hoy? Pablo Blanco. ¿Quién fue el primero que estuvo cuando se aprobó la 460, la 240, todos los ajustes de la provincia? Absolutamente a todos los acompañó, siempre acompañó las políticas del oficialista de turno”.

Para el final, también le reprochó su accionar a Blanco puertas adentro de la Unión Cívica Radical: “Cuando uno analiza cómo se fueron expulsados dirigentes del radicalismo, exitosos, el único que quedó siempre fue él. No es casual. ¿Cómo puede ser que ex gobernadores se han ido del UCR, el actual gobernador surge del UCR y se fue espantado. Él siempre estuvo al frente de esta política sistemática de echar dirigentes dentro del partido, porque se siente más cómodo con un partido chico que lo maneja a gusto y piacere”.